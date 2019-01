Retiran privilegios a seis miembros del Eln recluidos en Medellín

Seis guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), recluidos en el pabellón 16 de la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), fueron trasladados a otros penales por orden del Gobierno Nacional. Esta decisión se da luego de que el presidente Iván Duque levantara la mesa de negociación con la guerrilla luego del atentado con carro bomba en la Escuela de Policía General Santander que dejó 21 muertos y 68 heridos.



Así lo confirmó el dragoneante Alberto Pinzón, presidente de la Unión de trabajadores penitenciarios de Antioquia, quien explicó que aunque la resolución que ordenaba el traslado no especificaba el motivo del mismo, los seis internos tenían algunos privilegios relacionados con su actuar en la mesa de negociación.

"No sabemos porqué se da el traslado, lo que sí es cierto es que estas personas presentaban unos tratos preferenciales con respecto al resto de reclusos de la cárcel Bellavista. Ellos tenían acceso a algunos equipos de cómputo, comunicación vía internet y a algunos elementos de archivo que no tienen los demás internos", explicó el dragoneante.



Los internos que fueron trasladados a otros centros penitenciarios, que no fueron especificados en la resolución, son: Hugo Granados Manrique, alias ‘Mateo’; Armando Ruiz Arroyave, alias ‘Cucho’; Jairo Fuentes Díaz, alias ‘Jerónimo’; William García Ramírez, Jaime Ramírez Fuentes y Julio Úsuga Orrego.

Según Pinzón, lo más seguro es que estos internos hicieran parte del equipo negociador y sus beneficios fueran en virtud de su participación en la mesa.



"En algún momento estos sujetos quisieron extralimitar sus privilegios y nosotros nos quejamos ante la dirección del Inpec que nos dijo que trasladaría la inquietud al Comisionado de Paz ya que su situación venía por orden presidencial", agregó el dragoneante, quien dijo, desde el sindicato que preside, que se pide continuar con el proceso de paz.



Pinzón también explicó que la resolución incluía al presidiario Juan Carlos Astudillo, alias ‘Cuellar’, quien está fuera del país con un permiso especial dado por la presidencia de la República.



