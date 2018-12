Soterrado de Parques del Río 1B será habilitado en marzo

Pese a no considerarlo un proyecto prioritario para la ciudad y de criticar la contratación de la segunda fase a días de terminar la anterior Administración, la actual Alcaldía se puso manos a la obra para terminar Parques del Río en su primera etapa.

Hace pocos días, se completó la excavación del soterrado de 460 metros de longitud y aproximadamente 32 de ancho con 6 carriles de circulación y una vía férrea con dos carriles más para el paso del tren de cercanías.



De esta forma, se surtió la etapa más compleja logrando un avance general del 61 por ciento que, según la Administración, avanza según el cronograma para entregar el soterrado en marzo del próximo año y el urbanismo seis meses después.De los 2.244 empleos que ha generado Parques del Río 1B desde su construcción, 700 hombres y mujeres se dedicaron a las labores de excavación que comenzaron en agosto pasado.

Una vez en marzo sea puesto en operación el soterrado para que los carros transiten por este, se continuará con las obras de urbanismo y entregar todo el proyecto en septiembre del año entrante FACEBOOK

Uno de ellos contó que para lograr la meta excavaron 101.000 metros cúbicos de tierra, que es lo equivalente a llenar 10.000 volquetas.



El suelo, actualmente, parece curvo generando la sensación de estar dentro de un tubo gigante. “Está la losa de supresión que es lo que sostendrá al piso del urbanismo. Luego sigue la parte de adecuación de equipos electromecánicos y pavimentación”, contó otro de los trabajadores.



Por su parte, Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura Física opinó que tener la excavación lista en un ciento por ciento “nos permite direccionar esfuerzos para la construcción de las vías de acceso. En eso nos estamos enfocando actualmente”.

Cerca de 700 trabajadores trabajaron durante cuatro meses para la excavación del soterrado, que se entregará en marzo del próximo año Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

En esta caverna, también se adelantan otras labores relacionadas con la instalación de los equipos electromecánicos necesarios para la ventilación, el bombeo de agua y el monitoreo de la movilidad de forma segura.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su parte, recorrió las obras y anunció que además de la culminación de la excavación del soterrado fueron habilitados los dos puentes peatonales que conectan el oriente y el occidente de la ciudad por medio del río.



“Una vez en marzo sea puesto en operación el soterrado para que los carros transiten por este, se continuará con las obras de urbanismo y entregar todo el proyecto en septiembre del año entrante. Estamos hablando de una inversión superior a los 320.000 millones de pesos”, dijo Gutiérrez.



Añadió que una vez esto ocurra los dos parques terminarán siendo uno solo con 64.200 metros cuadrados de espacio público: 42.000 de la etapa 1A, de los que el 70 por ciento son zonas verdes; y 22.200 metros cuadrados de la fase 1B, que contará con 9.200 de zonas verdes y 1.000 nuevos árboles, según la Alcaldía.



Sobre los problemas en movilidad que ha generado la obra, pues por allí se calcula que transitan 100.000 vehículos diarios, el Alcalde resaltó que no hubo necesidad de instalar puentes militares como sí pasó con la primera parte.



“Se aprendió mucho de todo el proceso de la etapa 1A donde sí hubo necesidad. Cada obra genera restricciones en términos de movilidad, pero hemos sido juiciosos en informarle a la ciudadanía con antelación cuándo hubo cierres y en qué partes, así como las vías alternas para movilizarse”, aseguró el mandatario.

Etapa 1A, aún sin comercio

Al otro lado del ruido de las obras, hay tranquilidad. Personas sacan a sus perros a pasear y los amigos se sientan en las áreas verdes a departir. Lo que no hay, es comercio.



Así ha estado la fase 1A que fue entregada en agosto de 2016 y la situación, desde entonces, nada que ha sido resuelta. Esto no solo ha generado molestia en los vecinos, sino que les ha abierto la puerta a los venteros informales.



Sobre esto, el alcalde Gutiérrez no explicó el porqué de la demora, mas sí informó que ya está listo el edificio donde habrá comercio formal.



“Todo el proceso se está surtiendo para elegir el tipo de comercio que estará ahí lo que ayudará a que haya mejor y mayor oferta para que las personas sigan visitando este espacio público. No hay una fecha clara, pero espero que esto pase en los próximos días porque la parte física ya está terminada, lo que falta es simplemente adecuación y que se haga apropiación de los espacios por parte de aquellos a quienes corresponde”, indicó el mandatario.



Gutérrez aseguró que el espacio para un supuesto CAI de la Policía, sí será utilizado, pero como un espacio permanente para los uniformados.

¿Y la Sociedad Parques del Río?

Sobre la sociedad Parques del Río, que se dice que podría ser liquidada, el Alcalde explicó que es un tema que se sigue discutiendo.



“Como proyecto urbanístico creo que Parques del Río es una muy buena iniciativa y por eso no solo lo continuamos sino que pusimos recursos faltantes. Pero lo importante es que haya claridad de cómo continúa la financiación. Mi posición es lo que hicimos con 1B y es construirlo con recursos 100 por ciento públicos porque lo que no se le contó a la comunidad, ni tampoco a nosotros como Alcaldía hace más de tres años fue que se financiaría en las otras fases con valorización general e incluso con un peaje intraurbano y no estoy de acuerdo con esa posición”, aseveró Gutiérrez.



Dicha Sociedad se creó a finales del 2015 entre la alcaldía de Medellín y tres empresas (EPM, ISA y Metro) con el objetivo de construir, operar, administrar y sostener Parques del Río en todas sus fases.Pero en octubre del año pasado el alcalde radicó un proyecto de Acuerdo para liquidarla.

