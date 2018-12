Sí es posible encontrar los objetos olvidados en el metro

En la estación Niquía se encuentra el purgatorio de los objetos olvidados en el metro de Medellín. Allí hay toda clase de pertenencias abandonadas que los usuarios, por descuido, dejan en los vagones o en las plataformas del sistema. Haciendo un recorrido por el lugar se pueden ver objetos de todo tipo, desde pequeñas estampillas de la virgen hasta televisores, pasando por zapatos o cajas de herramientas. Están ahí, atrapados, hasta que sus dueños se acerquen a rescatarlos.

Uno de los operadores de seguridad de esa estación dice, con algo de gracia, que las personas dejan las cosas más inimaginables en el metro. “Una vez, en la estación Suramericana, un señor dejó una bolsa negra. Cuando fuimos a ver, nos dimos cuenta de que adentro había más de dos kilos de morcilla”, cuenta.



Juan David Parra, jefe de Atención al cliente del Metro de Medellín, cuenta que la compañía guarda los objetos perdidos dentro del sistema desde hace unos 15 años. La idea surgió dentro del concepto de ‘Cultura Metro’, que promueve el buen comportamiento ciudadano y el respeto hacia los demás dentro del sistema de transporte.

Pero, según Parra, no se trata solo de que las personas puedan reclamar lo que dejaron. “Más allá de poder encontrar lo que se perdió, lo que buscamos es crear una cultura de respeto por las cosas del otro. Ese debe ser un valor importante para los usuarios”, explica.



Por eso, el Metro está promoviendo una campaña de sensibilización para que las personas entreguen los objetos que alguien más dejó por descuido. Una vez alguien se encuentra con una pertenencia olvidada, lo primero que debe hacer es acercarse al personal de la estación. Ese es el primer paso que para que quien olvidó su pertenencia tenga la posibilidad de recuperarla.

Parra cree que hay que tumbar un paradigma que es innecesario y poco real: “A mucha gente se le escucha decir ‘se me quedó en el metro, ya se me perdió’. No es así, hay muchas probabilidades de que lo vuelvan a encontrar. Eso es lo que queremos que se sepa, que los objetos perdidos en el metro no están perdidos para siempre”.



Una vez el usuario deja el objeto con el personal de la Empresa, se comienza un proceso de registro. La pertenencia olvidada se clasifica y se inscribe dentro de una base de datos. Por eso, al entrar al espacio en donde esperan ser reclamados por sus dueños, se les clasifica en varias bolsas que llevan rótulos como ‘busos: 6’; ‘camisetas: 2’ o ‘gorras: 4’.



Sin embargo, dentro del lugar hay objetos difíciles de clasificar, como un coche para bebés negro que alguien dejó; un cuadro que ilustra a un barbero en su trabajo cotidiano; un televisor de 14 pulgadas marca Crown o un libro titulado El hombre en busca de Dios.

Todo tipo de objetos se quedan perdidos en el sistema Metro: libros, zapatos, electrodomésticos, billeteras, entre otros. Foto: Jaiver Nieto

Por otro lado, es una constante que los usuarios dejen sus documentos de identidad dentro del sistema. A septiembre de este año, según las cuentas del Metro, habían sido olvidadas un total de 5.125 pertenencias. De esa cantidad, 3.759 eran documentos. Y aquí se evidencia un déficit en este programa de recolección y entrega de objetos y documentos.



De esas más de cinco mil pertenencias que han sido custodiadas por el metro, solo 438 han sido devueltas a sus dueños. Esto equivale, apenas, al 8,54 por ciento del total de elementos guardados.

Parra cree que hace falta más divulgación para que los usuarios sepan que la empresa dispone esta custodia de las pertenencias olvidadas.

Según dice, es muy fácil reclamarlas, pues solo hay que llamar a la línea ‘Hola Metro’ (444 95 98) para ponerse en contacto con el personal y dar detalles para encontrar la pertenencia extraviada. “Queremos promover esto porque, principalmente, es un servicio social. Hay que romper ese temor de que si se queda en el metro se perdió. Hay que hacerles, además, un reconocimiento a los usuarios honestos que devuelven lo que encuentran”, dice Parra.

En donde se guardan los objetos hay varias bolsas con un rótulo inquietante: ‘Donar’.

Parra explica que, pasado un tiempo sin que el dueño recupere su pertenencia, esta es donada a entidades sociales que requieren de ciertos utensilios para su mantenimiento. Son ellas las que mandan una lista de objetos que les serían útiles y el Metro, como tiene todos esos objetos bien clasificados, los destina como ayuda a esas fundaciones.



El Metro espera que la cifra de objetos recuperados crezca, pues el 8,54 por ciento de lo corrido de este año es considerablemente más bajo que la tasa del año anterior, que se ubicó en 14,21 por ciento.



Pero, mientras los ciudadanos sigan olvidando sus pertenencias, estos tendrán que seguir pasando por el purgatorio en espera de ser recuperados por sus dueños o donados a la beneficencia.



