Sequía del rio Murindó (Antioquia) tiene afectadas a 1.200 personas

Aunque permanente los habitantes de Murindó padecen inundaciones por el desbordamiento del río Murindó, hoy sufren porque sus aguas no llegan.Desde hace aproximadamente dos semanas, la desviación del cauce de este afluente del Urabá antioqueño en cerca de 35 kilómetros tiene afectadas y sin acceso a agua potable a cerca de 1.200 personas de nueve comunidades.

Freddy Urón, personero de este municipio, indicó que además de permanecer confinadas, hay indígenas, adultos mayores, menores de edad y personas enfermas y en situación de discapacidad, que están en riesgo por la situación.“Tenemos un reporte, extraoficial, de la muerte de un menor de edad ante la imposibilidad de trasladarlo hasta la cabecera municipal, así como un número alto de personas que padecen enfermedades diarreicas agudas debido al consumo de agua no potable”, expresó Urón.

Indicó que previamente habían advertido a las autoridades competentes sobre la situación ocasionada por una ciénaga por la que atraviesa el río Murindó, la cual se sedimentó a tal punto que obligó a la desviación del cauce.



“Tenemos riesgo de avalancha porque hay represamiento de agua y los caudales naturales siempre tienden a recuperar su recorrido natural. Ya se hicieron los respectivos requerimientos pero aún no se ha reunido el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y tampoco hemos tenido una adecuada respuesta institucional”, agregó el personero.



Para hacerle frente a la situación, Urón informó que dispusieron de unos puntos de recolección de medicamentos, alimentos y agua, así como la habilitación de una cuenta de ahorros para que las personas puedan hacer donaciones (Bancolombia 22277147789). Los recursos y lo donado, aseguró el funcionario, se le entregará a bomberos Murindó quienes se desplazarán hasta el sitio para entregar estas ayudas.

Y es que ni los animales se han salvado de la situación. El desvío del cauce ha ocasionado graves daños en la flora y fauna de la zona pues está pasando por sectores en los que no había cauce.



El Comité de Ganaderos de Murindó hizo un llamado a los gobiernos Nacional y Departamental para que les ayuden a no perder el ganado, que según ellos está muriendo por la sequía.“Nuestros animales no tienen nada que tomar. Nuestra preocupación es inmensa porque es de este sector ganadero del que se saca la poca leche y carne que se lleva al municipio. Tenemos animales enfermos y otros que han fallecido”, expresó uno de los voceros del Comité.

#GestiónDelRiesgo | En el municipio de Murindó 9 comunidades se encuentran afectadas por la falta de agua potable, el @DapardAntioquia espera el informe de una comisión de Corpourabá que va analizar la posibilidad de extraer agua de pozos subterráneos. pic.twitter.com/GsDBSwu78x — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) 7 de enero de 2019

Una comisión de Corpourabá, integrada por hidrólogos expertos, viajará al municipio para verificar de qué manera se puede brindar ayuda a la comunidad. Dependiendo del resultado de esta visita, el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) definirá la ayuda humanitaria.



