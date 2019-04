Polémica por datos sobre contaminación del aire en Medellín

El secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, respondió a las críticas hechas en días pasados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el manejo de la información de la calidad del aire en 2014 y 2015. El mandatario local expresó entonces que aunque en estos dos años se presentaron "las peores contingencias ambientales en la ciudad", las autoridades de la época no hicieron pública la información.



Ante esto, Montoya aseguró que en ambos años sí informaron sobre los índices de contaminación y advirtieron que superaron los mínimos permitidos, si bien, no establecieron alertas, debido a que no existía la normal regional ni nacional que lo permitía.

El funcionario de la dependencia de salud añadió que fruto de ese precedente fue posible tener los elementos fundamentales para establecer el acuerdo metropolitano sobre calidad del aire que hoy rige en la ciudad y permite implementar las medidas necesarias ante las contingencias.



Sobre estas medidas, Gutiérrez resaltó que en 2016, cuando llegó a la administración, lo primero que hicieron fue volver pública la información sobre la primera contingencia del aire, ocurrida en marzo de ese año.

Respecto a la contaminación atmosférica, el secretario de Salud manifestó que esta ha aumentado en los últimos tres años e indicó que hay medidas que se han dejado de tomar para mitigar el problema.



Asimismo, sostuvo que no hay evidencia de que desde 2008 se hayan incrementado las enfermedades respiratorias por causa de la contaminación del aire.



"No hay motivo para el pánico que se está generando. Hay un riesgo y hay que tomar medidas, pero no hay evidencia técnica medida desde el año 2008 que indique que hay un incremento sustancial de patologías respiratorias en morbilidad y mortalidad a causa de la contaminación ambiental", dijo el funcionario, quien añadió que esto no quiere decir que dicha contaminación pueda incidir en mayor medida en la salud en el futuro.



Finalmente, el secretario expresó que en materia de calidad del aire es importante entender que hay responsabilidad de todos, incluidos los ciudadanos que no toman conciencia sobre la necesidad de dejar el carro algunos días.

No hay evidencia técnica medida desde el año 2008 que indique que hay un incremento sustancial de patologías respiratorias en morbilidad y mortalidad a causa de la contaminación ambiental

El funcionario pidió fortalecer la inversión de recursos para mejorar la calidad del aire, así como hacer la actualización de las políticas y fortalecer las investigaciones sobre el tema.



Además, a la administración municipal le pidió examinar mejor las fuentes de información, corregir las falencias en la revisión de las medidas tomadas o dejadas de tomar y asumir medidas de control más rigurosas con industria, comercio y transporte de carga pesada.



