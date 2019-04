Aplazan de nuevo juicio de Santiago Uribe por los '12 apóstoles'

El juicio en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez, acusado de su presunta influencia en el grupo paramilitar los ‘12 apóstoles’ y el homicidio del conductor Camilo Barrientos en 1994, se suspendió el miércoles 3 de abril en la Sala de Audiencias Especializadas del Palacio de Justicia de Medellín.



La razón fue que dos de los cuatro testigos convocados faltaron: Doris Johana Medina, exesposa de Juan Carlos Meneses, mayos retirado de la Policía Nacional condenado a 27 años de prisión por el caso de los ‘12 apóstoles’, y José Luis Mercado, jornalero, que argumentó su ausencia por problemas económicos.

La etapa probatoria se espera que termine el 4 de abril después de que, por medio de videoconferencia, se pronuncien los testigos ausentes en la audiencia del miércoles y el juez encargado del caso.

Según el Daniel Prado Albarracín, el apoderado de las víctimas, “la administración de Justicia no está obligada a esperar los testigos, a juicio nuestro debe ya dar por terminado la etapa probatoria para que entremos en las alegaciones finales”.

Entre los testigos que asistieron al juicio se conoció el testimonio del ganadero y agricultor Mario Sánchez Sierra, quien no recuerda haber conectado a Meneses con Uribe.



“Me falla la memoria pero el hecho de que si yo suministré o ayudé a conectarlos a ellos dos, con toda seguridad, es algo que por mi ética, mi manera de vivir, yo no hago con nadie”, dijo.



Sin embargo, Sánchez afirmó haber tenido nexos con Meneses por razones de seguridad, cuenta que cuando laboraba en Buga, Valle del Cauca, en los 90, transitaba una carretera en donde se presenciaban retenes de la guerrilla, por lo que solicitaba apoyos del mayor. Además, el ganadero precisó que no tiene ningún tipo de relación con Uribe.



Por su parte, el militar Álvaro Ruiz, comandante del Batallón Girardot en 1994, dijo que no tiene memoria de haber conocido la hacienda La Carolina, propiedad de Uribe, en donde presuntamente se presenciaban entrenamientos del grupo paramilitar los ’12 apóstoles’.



