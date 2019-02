Fechas claves para entender los 9 meses de emergencia en Hidroituango

Desde el 28 de abril del 2018, Hidroituango ha permanecido en una constante alerta que mantiene en vilo el futuro del proyecto.

El pasado 9 de enero, cuando había una relativa calma y el proyecto superaba el 95 por ciento de su construcción, hallaron un ahuecamiento cercano a la casa de máquinas que volvió a prender las alarmas en torno al megaproyecto que promete generar 17% de la energía del país.



Esta cárcava, de entre 18 y 40 metros, obligó a acelerar el cierre de compuertas de la casa de máquinas, operación que se haría entre el 16 y 18 de enero.

Expertos dicen que este ahuecamiento está confinado y no está conectado con la casa de máquinas, lo que genera más tranquilidad y confían en que con la aceleración del cierre de las compuertas se pueda sortear el inconveniente.



A finales de abril del año pasado, luego de que se realizara el lleno controlado del embalse, la galería auxiliar de desviación (GAD) se taponó dejando como evidencia un enorme cráter en la montaña. Para evitar que el nivel del embalse sobrepasara el de la presa, que no había terminado su construcción, el 10 de mayo, EPM decidió evacuar las aguas por la casa de máquinas, una decisión considerada “la más dolorosa y difícil en la obra”, pues aquello significó que la central no operaría el 30 de noviembre del año pasado, como estaba estipulado.



Luego, el 12 de mayo, uno de los dos túneles de desviación se destaponó ocasionando una creciente súbita que afectó más de 600 familias de Puerto Valdivia.



Poco menos de una semana después, se presentó una obstrucción temporal en el caudal que se estaba evacuando a través de la casa de máquinas, que hizo que el agua saliera por galerías de acceso a la casa de máquinas generando pánico en los trabajadores y alerta en 12 poblaciones.



Trabajando a contrarreloj, cerca de 1.500 trabajadores lograron, el 23 de mayo, realizar el lleno prioritario de la presa a la cota de 410 metros sobre el nivel del mar, el nivel mínimo para poder poner a operar el vertedero.



Días después, los equipos de monitoreo detectaron movimientos en la montaña que ocasionaron derrumbes y obligaron a la evacuación de los trabajadores.



En octubre, se volvió a levantar la duda sobre la estabilidad de la obra, pues el gobernador Luis Pérez, basado en un estudio de riesgo de la Universidad Nacional, reveló ocho presuntos errores en la construcción de la hidroeléctrica, lo que generó choques con EPM, que argumentó que lo único que podía determinar la causa de la emergencia era un estudio causa-raíz, el cual realiza la firma chilena Skava, y que se espera tener este mes.



La incertidumbre que queda después de los nueve meses de eventualidades es la afectación en el macizo rocoso de Hidroituango y si soportará el nivel del agua una vez esté terminado el proyecto.



