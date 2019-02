Polémica por uso de hotel para servicios médicos en Puerto Valdivia

La llegada del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a Puerto Valdivia en la tarde del pasado 7 de febrero encendió, por un momento, una luz de esperanza para los pobladores de Puerto Valdivia, que hasta el momento abogaban por ser escuchados.



Más que por la sequía del río Cauca, el traslado del pueblo o la afectación económica por Hidroituango, la principal queja de la comunidad era la falta de un espacio para la prestación del servicio de salud, pues el centro médico se encuentra abandonado por estar en zona de riesgo por inundación.

- “¡No tenemos a dónde llevar un enfermo señor gobernador!”- dijo uno de los líderes del pueblo. - “Hay gente que se está muriendo y hasta mujeres embarazadas que han perdido a sus bebés”, se escuchó otra voz. “Hay una ambulancia que funciona tres días a la semana y eso no nos sirve a nosotros”, se sumó otra protesta más.



Ante el malestar de la comunidad, el gobernador les explicó que la gobernación paga la afiliación al sistema de salud de 1’700.000 personas en condición de pobreza y que lo que exige es que las EPS e IPS presten buenos servicios.



De inmediato, comenzó un rifirrafe entre el alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao y el director del Hospital San Juan de Dios de ese municipio, Juan Felipe Speck sobre la prestación del servicio.

“Ya hay un lugar adecuado para prestar el servicio, que es el hotel San Fernando y se hizo la solicitud desde noviembre y esta es la hora que no lo han hecho y no sabemos cuáles son los motivos”, expresó el alcalde Henao.



Por su parte, el doctor Speck argumentó que en diciembre firmaron un convenio interadministrativo con EPM para la compra de una unidad móvil para la cual, recibieron 100 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud y 80 millones por parte de la Seccional de Salud para la compra de una ambulancia.



“El 15 de enero la junta directiva me quitó facultades para contratar. Entonces pasamos de 650 salarios mínimos legales vigentes a 65. Esa situación hace que se haga difícil y no hemos podido darle avance a ese tema. Apenas el lunes (4 de febrero) nos dieron autorización para pasarnos del centro de salud que teníamos en un salón pequeño al hotel San Fernando, pero las comunidades quieren un servicio 24 horas pero por permisos de MinSalud no se puede”, expresó el director del Hospital.

Añadió, que pese a comenzar el proceso de traslado al hotel, este espacio no está habilitado por la Seccional de Salud y hay que hacer adecuaciones de las cuales no se sabe de dónde va a salir la plata.



Indicó que el promedio de atención es de 82 personas por semana y que pronto habilitarán el servicio de enfermería las 24 horas. Aclaró, sin embargo, que no podrán tener Urgencias de manera continua pues el hospital está en riesgo financiero.



“Para tener un servicio de este tipo, por normatividad en salud, este debe estar concatenado con otros servicios como hospitalización, médicos continuos, laboratorio y ayudas diagnósticas. Y eso vale. Un municipio de esta categoría no puede tener dos centros de urgencias e históricamente ha sido así”, expresó el doctor Speck.



Sin embargo, el alcalde Henao aseguró que la Seccional de Salud ya visitó el hotel y le dio el visto bueno para la atención de consultas médicas y una que otra urgencia.



“Desde noviembre está habilitado y lo alquiló EPM. El director del Hospital no sabemos por qué no ha querido prestar el servicio”, insistió el alcalde, quien añadió que el servicio se prestaría en 5 de las 13 que tiene el hotel.

MEDELLÍN