Polémica en Jericó (Antioquia) por actividades de empresa minera

El funcionamiento de dos plataformas utilizadas por la empresa minera Anglo Gold Ashanti en la vereda Cauca del municipio de Jericó, Suroeste de Antioquia, generó el malestar de grupos de campesinos de la zona que concideran la operación como ilegal luego de que el pasado 20 de noviembre el Consejo municipal aprobara el Proyecto de Acuerdo 10 en el que se prohibía la minería en el territorio.



Según Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, la empresa está irrespetando la ley con la operación de aquellas plataformas, que además han disminuido el nivel de algunas fuentes hídricas en la zona, afectando así a los campesinos de la vereda.

“Aproximadamente 40 campesinos están protestando porque la empresa no ha respetado el Acuerdo Municipal que está vigente puesto que el Tribunal Administrativo de Antioquia no lo ha invalidado”, explicó Jaramillo.



Un grupo de campesinos ha estado realizando desde hace una semana manifestaciones y protestas en contra del accionar de la empresa minera. Asimismo han pedido al alcalde de la localidad, Jorge Andrés Pérez, que intervenga en la situación.



La empresa minera salió al paso de las acusacionese indicó que aunque el funcionamiento de las plataformas existe estas no están realizando actividades mineras sino analizando las condiciones del terreno de la hacienda La Mancha, que ellos utilizan mediante un comodato.

Campesinos de Jericó, Antioquia, le exigen a su alcalde que detenga la exploración de la Gold Ashanti, en sus tierras, dado que la consulta popular prohibió la minería en su territorio pic.twitter.com/4ATQ6vOmEY — Gustavo Petro (@petrogustavo) 25 de enero de 2019

Voceros de la compañía indicaron que son respetuosos de la ley y que no están realizando actividades que les sean prohibidas.



“Nosotros en este momento no estamos desarrollando actividad de exploración sino un estudio de suelos para determinar la conformación de ese suelo en caso de que en un futuro posiblemente se pueda construir infraestructura”, aseguraron voceros de la compañía quienes agregaron que el pasado jueves 24 de noviembre un grupo de campesinos cortaron las líneas de agua del predio donde funcionan las plataformas.



“Los campesinos descubrieron que la empresa impidió el curso normal del agua que baja de la montaña y tomaron todo el caudal para utilizarlo en las plataformas, lo que es ilegal”, aseguró el coordinador de la Mesa Ambiental que por esta situación instauró una denuncia ante la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquía (Corantioquia).

A esta afirmación respondieron los voceros de la compañía diciendo que tienen "todos los permisos para cualquier actividad que se pueda desarrollar en ese sentido, incluso las plataformas usadas son pequeñas y no genera ninguna afectación".



La resistencia por parte de un sector del campesinado en Jericó, y otros municipios del Suroeste antioqueños como Támesis, se viene realizando desde el 2005, año en el que Anglo Golg Ashanti llegó a los territorios y empezó a realizar exploraciones en busca de minerales.



La iniciativa de generar un Acuerdo municipal en el que se prohíba la actividad minera en el territorio de Jericó no es reciente. En julio del 2007 el Consejo aprobó un acuerdo que prohibía esta actividad en la municipalidad. Esta primera iniciativa fue invalidada por el TAA cinco meses después al explicar que estas decisiones no eran competencia de los consejos municipales.

En este caso el TAA no ha invalidado los efectos del Acuerdo, aunque el secretario General de Antioquia, Carlos Arturo Piedrahita, le pidió al contencioso revisar el acuerdo para avalar su validez.



Para Jaramillo el daño ambiental de la zona en caso de ser permitidas las actividades mineras sería irreversible. “En Jericó no queremos minería porque este es un pueblo cafetero, agrícola, pacífico y reconocido por su actividad cultural y no queremos ser un pueblo minero porque todos los pueblos mineros en Colombia viven en condiciones de mucha violencia y miseria”, concluyó.



Por el momento la compañía está a la espera de algún pronunciamiento del TAA para analizar su futuro en el municipio.





