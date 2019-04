Plan de expansión del metro de Medellín para 2030  comprende 16 líneas

Qué sería del valle de Aburrá sin el metro? Esta pregunta, recurrente cuando el sistema de transporte masivo presenta fallas o cuando los usuarios llegan rápido a su destino, ya tiene respuesta.



De acuerdo con Tomás Elejalde, gerente de la empresa Metro, hicieron un estudio exhaustivo en el que pudieron extraer resultados medibles en cantidad y en dinero por los beneficios socioambientales de las 10 líneas del metro, el cual, en 2018, fue de 2,9 billones de pesos, cifra equivalente a lo que cuesta construir el tren ligero de la 80.

“Si no existiera el metro, el año pasado hubiesen ocurrido 4.314 accidentes viales más, habría 602.922 consultas por afecciones a la salud, las horas de viaje se aumentarían en 31 millones y se hubieran consumido 67 millones de galones de diésel valorados en más de 311.000 millones de pesos. Todas estas cifras son auditables, medibles y se hicieron con los mecanismos utilizados por los metros de las grandes capitales del mundo”, aseguró Elejalde.



Agregó, además, que gracias a este sistema de transporte, que ajustó 20 años de operación, en 2018 lograron evitar 20.874 toneladas de emisiones contaminantes como PM 2.5, SO2 y NOx.



Durante la exposición del Plan Maestro del Metro 2006 - 2030, Elejalde habló del Plan Rector de Expansión, el cual contempla 16 líneas nuevas que se sumarán a las 10 ya existentes: dos de trenes, cinco de cables, dos de buses y un tranvía.

De estas, Cable Picacho y los Anillos del Sur de Metroplús se encuentran en construcción. El cable presenta un avance del 45 por ciento y entraría en operación instructiva a finales de este año.



Las otras dos líneas que presentan avance son el corredor vial de la carrera 80 y el corredor del Sistema Férreo Multipropósito (ferrocarril de Antioquia), los cuales están en etapa de factibilidad y a la espera de que se entregue el documento al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) buscando cofinanciación.



“Por los altos costos, es imposible sacar estos proyectos adelante sin aportes nacionales. Para eso se creó la Ley de Metros (financia entre 40 y 70 por ciento de un proyecto) y estamos a la espera de enviar este documento para que surta el debido proceso”, explicó el gerente del Metro.



Si bien no hay cifras concretas, se estima que el tren ligero de la 80 tenga un valor de 3 billones de pesos mientras que el Ferrocarril de Antioquia costaría 2,8 billones en su segunda etapa (Caldas - Barbosa).

De igual forma, aclaró el directivo, que en el caso de la 80 no aplica llamarlo tranvía, sino tren ligero.



“Un tranvía tiene una vía compartida que no aplica para la 80, que por sus características tendrá una vía separada y maneja velocidades mayores, por lo que el sistema allí será un tren ligero”, explicó Elejalde.



Los otros proyectos están caracterizados pero en estos no se ha definido el tipo de tecnología que se utilizará. Estos son: Avenida 34 (entre Aguacatala y Palos Verdes), cerrar la línea 1 de Metroplús hasta el parque de Aranjuez, conexión Oriente que pasará por el túnel de Oriente y llegará al aeropuerto de Rionegro, cerrar el Corredor Anillo del Sur Fase 1 (Av. Guayabal), cerrar el Corredor Anillo del Sur Fase 2 (Av. El Poblado), corredor transversal avenida El Poblado (Vizcaya - Belén Aliadas), Corredor San Juan (Comuna 13 - Línea 2), Corredor San Germán (Picacho, Colombia, San Antonio), Corredor Bello, Sistema de transporte municipios del Oriente, Corredor de la 65, Corredor Occidente y Corredor Loma de los Parra.

Modernizar y ampliar

La inversión para los 22 nuevos trenes fue de más de 300.000 millones de pesos Foto: Cortesía Metro de Medellín

De igual forma, el directivo del Metro aclaró que en este momento, la Línea A del metro tiene capacidad para soportar el flujo de pasajeros que tiene y los que tendrá cuando comience a operar el Cable Picacho.



De hecho, una de las metas para el próximo año es llegar a movilizar 1’300.000 pasajeros por día típico laboral (actualmente moviliza poco más de 1’100.000 pasajeros).



“En este momento los únicos inconvenientes se han presentado en algunos accesos a las estaciones, que ocurren solo en las horas pico. Allí debemos tener cuidado con el tema de inversiones porque no es conveniente invertir para solucionar un problema de 15 minutos”, expresó Elejalde.

Sin embargo, aclaró, que sí hay un plan de modernización y ampliación de equipos y espacio.



Uno de esos espacios es la Estación Poblado, la cual presenta retrasos por incumplimiento del contratista y avanza en 26,2 por ciento de ejecución. Con los ajustes hechos y la nueva contratación, se espera que para diciembre de este año esté lista esta ampliación.



En cuanto a la flota, Elejalde aseguró que reponer 42 trenes tendría un costo de 800.000 millones de pesos. Sin embargo, gracias a un estudio hecho con la Universidad Eafit, se concluyó que es viable la modernización de estos trenes de primera generación hasta por 20 años, por lo que ya se firmó un contrato para hacer esta modernización, que estará para junio del 2023 y tendrá un ahorro en costos aproximado del 50 por ciento.



Otro de los trabajos de modernización tendrá que ver con la señalización ferroviaria, con la que a futuro esperan que las frecuencias en los trenes mejoren pasando de 3 a 2:30 minutos para el 2021.

Beneficio para los usuarios

Hay 1.652 puntos de recarga externa de la tarjeta Cívica. También se puede recargar online Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La tarjeta Cívica ha sido la herramienta integradora no solo para movilizarse en el Sistema Metro, sino también en otros medios como EnCicla y algunas rutas de buses de la ciudad.



La idea es que todas las rutas del valle de Aburrá estén integradas con esta tarjeta. Actualmente 1.526 lo hacen.



Ahora, con la Cívica, se hacen 590.000 transacciones diarias y además de poder recargarla en las estaciones, hay 1.652 puntos externos de recarga además de la posibilidad de cargarla de manera virtual.



Hasta el 15 de marzo, aseguró Elejalde, se han recaudado más de 5.000 millones de pesos con esta modalidad.



“Próximamente lanzaremos la aplicación móvil del Metro, que estará mejorada e incluirá no solo la posibilidad de cargar la Cívica, sino también conocer qué tan lleno vienen los trenes en otras estaciones, programar viajes y una herramienta colaborativa para que los usuarios al interior de los vagones puedan reportar información sobre si hay espacio o está copado”, explicó Elejalde.



Dicha app está en etapa de afinación de detalles y se espera que para el segundo semestre de este año esté disponible para los viajeros.



