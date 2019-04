Pese a protesta de la comunidad, tumbaron escuela para construir peaje

Los habitantes de Donmatías (Antioquia) que acamparon y protestaron en una escuela rural para evitar que esta fuera derribada perdieron la pelea. Este jueves 4 de abril, con apoyo de la Fuerza Pública, personal técnico logró activar la maquinaria para tumbar la sede educativa, antes ocupada por 118 niños que hoy estudian en una institución universitaria en la cabecera municipal.

Desde finales del año pasado las personas de la vereda Río Grande, donde estaba ubicada la escuela, sabían que esta no iba a funcionar más, pues al lado será construido un peaje y la actual administración departamental considera que esto pone en riesgo a los menores de edad.



Sin embargo, no querían que la tumbaran sin tener la certeza de que empezaran las obras de una nueva escuela que les prometieron y que estará ubicada a casi un kilómetro de distancia de la actual.



Esta pelea se remonta a hace varios años cuando la comunidad solicitó que el peaje Pandequeso, ubicado en la entrada a Donmatías, fuera trasladado. Las administraciones departamental y local pasadas aceptaron y llegaron a dos acuerdos: el primero, que habría un carril preferencial sin costo para los residentes de Bellavista, el único corregimiento de Donmatías. El segundo, que la escuela no sería derribada, sino que se le cambiaría el lado de ingreso, de modo que puertas y ventanas no estuvieran en dirección al peaje.

Algunos habitantes se negaron a que la escuela fuera derribada, pero con apoyo de la Fuerza Pública, personal ingresó para hacerlo. Foto: Cortesía

Sin embargo, con el cambio de administración, la actual gobernación indicó que no es posible que la escuela quedara al lado de un peaje, pues ello pondría en riesgo a los menores de edad. El compromiso fue entonces construir una nueva escuela en una zona más alejada.



"La escuela nueva, de la que ni siquiera hay diseños, va a quedar en una zona muy alejada para la gente de esta vereda, en un terreno donde no hay casas cercanas. Esto tiene incómodos a los habitantes, quienes también están a la espera de que les digan cuándo empieza la construcción", manifestó Jhon Jairo Berrío, representante a la Cámara por el Centro Democrático.



Para Berrío, lo más preocupante es que este año los 118 niños están estudiando en una sede universitaria, en la que comparten espacio con las personas que estudian técnicas y tecnologías. Es una estructura de tres pisos en la que no cuentan con los espacios suficientes para esparcimiento y recreación, además, está ubicada en el casco municipal, a unos 2 kilómetros de donde estaba la antigua escuela.

Ante esta situación, Yudy Marcela Peña, alcaldesa de Donamtías, explicó que fueron los mismos padres de familia los que eligieron esta sede en la cabecera municipal y no otra opción que había en Santa Rosa de Osos, municipio vecino y que estaba más cercana.



También manifestó que aunque la sede universitaria no tiene cancha o espacios de recreación, sí cuenta con salones múltiples, sala de informática y otros espacios en los que se hacen actividades lúdicas y recreativas con los niños.



Para el representante a la Cámara esto no es cierto. Contó que a los niños les limitan las posibilidades de recrearse, pues no pueden hacer mucho ruido para no interrumpir las clases de los universitarios. "En los descansos les dan el refrigerio en los salones y los ponen a ver películas", afirmó.

Otra de las controversias está en la manera como los niños son transportados hasta dicha institución universitaria. Hay un bus que los lleva y los devuelve a sus casas. Berrío aseguró que la ruta hace dos viajes y que transportan al doble de niños permitidos por la capacidad del vehículo, que es de 35 personas. También añadió que los niños que salen en el primer viaje son recogidos a las 5:30 a. m. y los llevan de nuevo a sus casas a las 4 o 5 p. m., lo que le parece exagerado para estar por fuera de la casa, con el agravante de que no les proporcionan almuerzo sino un solo refrigerio al día.



Esto fue desmentido por la alcaldesa, quien añadió que los buses no van con sobrecupo porque aparte de que hace dos viajes, hay veredas en las que los niños cuentan con transporte escolar a través de los chiveros y otros que llegan por sus propios medios, es decir, no todos los 118 niños usan el bus proporcionado por la alcaldía.

La funcionaria aclaró que la decisión de construir otra escuela fue de la gobernación de Antioquia y que ella estuvo dispuesta a ceder un lote, con la condición de que el Departamento cubriera los gastos de construcción de la sede, así como la pavimentación de la vía para llegar allí, la construcción de un puente y un sendero peatonal.



Finalmente, afirmó que tampoco habrá carril preferencial en el peaje nuevo para los habitantes del corregimiento porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que es la entidad encargada del peaje, no lo permite, pero sí habrá una tarifa diferencial para estas personas.



