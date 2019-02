Pareja recibe críticas al publicar y celebrar que 'nunca' serán papás

El pasado 29 de enero, Nathalie Gómez y su pareja Andrés Molina desataron una polémica en las redes sociales, que hasta el momento continúa, tras compartir una imagen en la que se les ve sostener un turno de Profamilia acompañado de la palabra 'vasectomía', además de un texto en el cual celebraban que "nunca" serían papás.



"Queremos compartir con ustedes la gran alegría. NUNCA SEREMOS PAPÁS, aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes para nosotros, podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más.

Sin embargo, nuestra razón principal no es esta, la más importante es contribuir con la conservación del planeta que tan sobrepoblado y aporriado está. No vamos a traer un humano más a contaminar. YUUJUU", escribió Andrés en su Facebook.

No vamos a traer un humano más a contaminar. YUUJUU FACEBOOK

TWITTER

Los mensajes en contra de su decisión no se hicieron esperar. "Aquí yo veo 2 personas sin la capacidad de traer al mundo a un hij@ y darle la educación adecuada para NO ser una carga más al planeta. Por lo cual más allá de celebrar decirle no a la vida, aplaudo la capacidad de entender que si no tienen la capacidad de dar una vida digna e inteligente a una criatura mejor no traerla", le escribió uno de los usuarios a Andrés.



Fue entonces cuando una noticia que compartían con sus amigos y familiares a través de Facebook, se convirtió en un blanco de críticas.

Nathalie tuvo que salir a escribir una publicación al respecto, explicando un poco más su decisión y cuestionando los insultos y comentarios negativos que se ganaron por publicar su elección.



"Realmente no sé cómo sentirme en cuanto a nuestra decisión de no tener hijos. Aquí van algunas conclusiones.



1. Siento esperanza de ver tanta gente que comparte nuestros pensamientos, que se alegra de que cada día más personas tengan conciencia.



2. Estoy totalmente sorprendida de saber de tantas parejas jóvenes que han tomado el mismo camino.



3. Por otro lado, en la cuenta de @andresflu hemos leído cientos de comentarios de personas que lastimosamente no entienden el punto, que siguen creyendo que el único camino en la vida es reproducirse como conejos sin pensar en las consecuencias.



4. Gente, para mí los niños son hermosos... Si no viviera tan afectada por lo que veo todos los días, porque a veces me duele respirar al ver tantos niños sufriendo en la calle, tantas drogas, violencia y crueldad, créanme que tal vez si no fuera así, consideraría tener uno.

​

5. Soy consciente que no todos deben pensar como nosotros, que la raza humana debe continuar. Admiro las personas que planean un hijo, que lo educan con amor todos los días, que se preocupan por dejar un buen ser humano que contribuya en el planeta.



6. En definitiva, falta mucha educación y sentido común, la mayoría de la gente que nos ataca en los comentarios, cree que contaminar es tirar basuritas a la calle, no tienen ni idea de su huella ecológica", escribió Nathalie.

A los comentarios se han sumado personas que les indican que nunca sabrán qué es la "verdadera felicidad", que los tildan de "egoístas" e incluso hay quienes los señalan de tener "miedo a la responsabilidad". Sin embargo, hay otros quienes los apoyan y quienes les aseguran respetarla.



"Admiro y comparto su pensamiento. Yo al igual que ustedes también opté por la cirugía desde hace 7 meses, sin embargo era una decisión de muchos años atrás.

Aplaudo a personas como ustedes, y créanme que hoy y siempre habrán muchas más personas tachándolos de mil cosas simplemente porque no actuaron igual que ellos. Aún nos cuesta aceptar las diferencias del otro! No se desgasten dándoles más razones, la vida es de ustedes, este mundo es libre!",



Su publicación ya tiene 124 mil reacciones, 350 mil comentarios y cerca de 56.000 compartidos, y parece que el debate apenas comenzó.

La historia detrás de su decisión

Andrés tiene 39 años, Nathalie tiene 30, y son pareja desde hace cuatro. Él es tatuador y dueño de su propio negocio, mientras que ella da clases de español a extranjeros. Ambos viajan frecuentemente y tienen planes de empezar un recorrido por el mundo realizando sus sueños profesionales.



Andrés cuenta que no tener hijos es una decisión personal que tomó desde hace mucho tiempo, incluso antes de conocer a su actual novia, pero que ha ratificado a lo largo de los años. Mientras que Nathalie es una convencida de que ser madre no implica engendrar.



Cuando se le pregunta por su razón para decidir operarse y cerrarse a la posibilidad de ser padres dice contundentemente: "Esta es una decisión que no tomamos a la ligera, ni ella ni yo. No estamos de acuerdo con la idea de que si no tenemos un hijo no seremos felices o no conoceremos el amor verdadero como muchos alegan".



Sus razones se concentran en dos aspectos, manifiesta, en el ámbito profesional y ambiental. Relata que a nivel profesional tienen planes de viajar, desplazarse en pareja desarrollando sus talentos y habilidades y que un hijo necesita de estabilidad, lo que iría en contra vía de sus deseos de no estar radicados en un lugar. Mientras que en su lucha ambiental, consideran que una persona más contribuye a la sobrepoblación y que su huella ecológica no le hace bien al mundo que actualmente está sumido en una "crisis".



"Somos activos en fundaciones, en adopción animal, es por eso que los temas ambientales son cercanos a nosotros. Si como ciudad, país, como continente no somos capaces de brindar bienestar a los animales, ahora a los miles y millones de seres humanos que habitan en el mundo. El hambre es evidente, el acceso a servicios básicos, a alimentos, es cada vez más difícil. El planeta está sumamente contaminado. Hay niños por adoptar, ¿por qué necesariamente engendrar uno y sumar así a las consecuencias ambientales que esa decisión implica en una situación tan crítica como la que vivimos hoy?".



Cuenta que quiso hacerse el procedimiento desde hace tres años, sin embargo, cuando fue a consultar le aseguraron que tenía que tener un hijo para que se le pudiera practicar, por eso tuvo que postergarlo.



"Ahora, al fin pudimos avanzar, ya no hay trabas y podemos ejercer nuestro derecho a decidir. En Profamilia me explicaron que era una decisión irreversible, vi un video en el que se detallaba cómo era el procedimiento, las complicaciones, lo que implicaba, firmé el consentimiento y finalmente lo hice".



En cuanto a la publicación en las redes sociales, cuenta que él y su pareja se vieron envueltos en emociones contradictorias. "Yo tengo sentimientos encontrados, me siento contento de ver el apoyo de muchos, de leer a quienes después de nuestra publicación han decidido a animarse a hacerlo también, a reflexionar sobre ello, pero también siento tristeza al ver el odio de mucha gente, al ver como atacan la libertad de cada persona. Es que yo debería poder hacerlo y simplemente no recibir críticas por ello, quisiera que la gente entendiera que no hay solo una manera de proceder, sino múltiples y no por ellas hay que condenar al otro".



A quienes los han atacado les dice, que en su concepto, "ser padre no está ligado al hecho de procrear. Nosotros tenemos instintos protectores, podemos tener roles maternos y paternos, tenemos responsabilidades, pero estamos convencidos de no querer engendrar a un nuevo ser humano".



De momento, dice que no quieren adoptar, que no está en sus planes, sin embargo no se niegan a ello. "Podríamos considerarlo a futuro, no cerramos la puerta, aunque ahora mismo sabemos que no queremos", asegura.



Frente a la posibilidad de arrepentirse, de terminar con su pareja, de cambiar de opinión dice: "el amor no es garantía de nada, nuestra ventaja es que nuestra decisión es personal y no por el otro. Tenemos claro que es un deseo individual, aunque en pareja lo reforzamos. Uno siempre puede arrepentirse, esta es solo una decisión más de las muchas que he tomado y tomaré".



Nathaly también se operará, se hará ligadura de trompas, solo que por tratarse de un procedimiento más complejo, que toma mayor tiempo, decidió posponerlo hasta regresar de un viaje que hará pronto junto a Andrés.



Finalmente, en cuanto a la publicación asegura que pese a que al principio fue solo un mensaje personal para sus allegados, valora que haya transcendido porque "ha contribuido a que muchos sientan que no están solos, que no son los únicos, y que es válido pensar distinto, Es bueno que se debata al respecto".



"Desarmen el corazón, sepan escuchar decisiones diferentes a las suyas, no podemos atacar al otro por pensar al otro, no pueden juzgar sin conocer a las personas y sus razones", concluye.



​ELTIEMPO.COM