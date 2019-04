Nuevo pleito entre gobernador de Antioquia y EPM por Hidroituango

Que quien no diga la verdad que renuncie a la junta. Ese fue el reto que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, les puso a los cuatro representantes de EPM en la junta directiva de Hidroituango tras el comunicado firmado por estas personas en las que acusaban al mandatario departamental de hacer declaraciones no aprobadas por dicha junta.

De acuerdo con los firmantes, Ramiro Valencia Cossio, Marco Velilla Moreno, Jesús Aristizábal Guevara y Jorge Mario Pérez, “en múltiples ocasiones ha dado declaraciones con afirmaciones que pudieran parecer oficiales de la compañía y que de alguna manera pudieran traer consecuencias económicas, financieras y reputacionales para ella, sobre todo, cuando, aún no se han determinado con plena certeza las causas de la crisis presentada en la construcción de la central y mucho menos deducido responsabilidad a presuntos responsables, si los hubiere”.De igual forma, aseguraron en el comunicado que las declaraciones sobre sanciones, multas y denuncias que ha emitido el gobernador Pérez a EPM (constructor de la obra) por la no entrada en operación de Hidroituango, no obedecen a una decisión de la junta directiva.

Otro punto tratado por los representantes de EPM en la junta, es la aprobación del libro del gobernador titulado 8 errores constructivos de Hidroituango fuera acogido como el informe oficial para la sociedad Hidroituango.



“Hemos expresado nuestra extrañeza por tal aprobación porque en nuestro concepto el libro citado es la visión personal del señor Gobernador, basada fundamentalmente, como el mismo lo expresa, en el estudio contratado por la gobernación con la Universidad Nacional, estudio que no nos ha sido suministrado hasta la fecha a pesar de las reiteradas solicitudes, tal como consta en diferentes actas”, dice el comunicado.

Ante dichas declaraciones, el mandatario departamental no ocultó su molestia y tildó a EPM de ocultar la verdad.



“Los representantes de EPM en la junta no están diciendo la verdad (…) Esto no puede seguir así porque se está volviendo un tema muy delicado. Por eso hago un llamado a un pacto por la verdad: si el gobernador no está diciendo la verdad que renuncie a la junta, pero si son los miembros de EPM en la junta los que están mintiendo, como lo dijo el gerente de Hidroituango, pues no merecen estar en la junta y deberían renunciar”, expresó Luis Pérez.

Precisamente, Gustavo Jiménez, salió en defensa del gobernador de Antioquia indicando que en el caso del texto aprobado, sí hubo una votación que terminó aprobada 3 votos contra 1.



“En octubre de 2018 la junta aprobó que el evento acaecido (contingencia actual) no era excusable e incluso, en la última reunión, realizada en marzo de este año, el gobernador presentó 10 causas que se fueron asumidas por la junta como causa raíz del taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación el pasado 28 de abril y que también fue aprobado con una votación de 3 votos contra 2”, expresó Jiménez.



Finalmente, aclaró que la Sociedad Hidroituango no tiene ninguna responsabilidad sobre el manejo de la licencia ambiental pues el manejo de dicha licencia se le entregó a EPM gracias a un proceso notarial, por lo que es EPM la que debe responder, desde el 2011, por cualquier eventualidad.



