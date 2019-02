El jovial encuentro entre niños de la ciudad y un escritor

Los niños, expectantes, bajaron de sus barrios, que están anclados en las escarpadas montañas del valle de Aburrá. En la universidad Eafit, al sur de la ciudad, les esperaba un encuentro singular. No iban a ver a una celebridad, como a un cantante. Tampoco se iban a encontrar con un actor de cine o televisión. Y, sin embargo, parecían ansiosos, anhelantes.

El encuentro, en realidad, era con Juan Miguel Álvarez, autor del libro de crónicas Verde tierra calcinada. La conversación con él giraría en torno a temas que estos niños bien conocen: literatura y la violencia que azota al país.



Los asistentes al conversatorio forman parte de los programas de la Fundación Ratón de Biblioteca, que busca fomentar la cultura y el hábito de lectura en niños y adolescentes de cuatro puntos de la ciudad: Guadalupe (comuna 1), Villatina (comuna 8), Raizal (comuna 3) y Castilla (comuna 6). En cada uno de esos barrios hay una biblioteca administrada por la fundación y financiada por el Grupo Familia.



De esos cuatro barrios llegaron los muchachos para el encuentro con el escritor. Para muchos fue el primer contacto con un autor. Es el caso de Carlos Mario Giraldo, quien desde hace un año asiste con frecuencia a la Biblioteca de Guadalupe. El joven, de 16 años, encontró allí un remanso de lectura y tranquilidad que no había conocido en toda su vida. “Es un lugar tranquilo, sano, en silencio. A mí me sirvió para alejarme de los malos ambientes del barrio, de la esquina, de las drogas”, comentó el adolescente.

Juan Miguel Álvarez, que ese día se alistaba para la premiación del V Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, del que fue finalista, se mostró jovial al compartir sus experiencias periodísticas y literarias con los menores. El autor, nacido en 1977 y que ha trabajado para diferentes revistas del país, comenzó su charla hablando de su propia infancia y de la Colombia que le tocó vivir, es decir, la violenta: la de la toma al Palacio de Justicia, el asesinato de tres candidatos presidenciales en 1989 y la dura guerra contra el narcotráfico que comenzó a mediado de los 80.

Los muchachos, al principio, se mostraron tímidos, temerosos de hacer preguntas sobre el libro de Álvarez. Sin embargo, con la entrada en calor de la conversación, niños y adolescentes preguntaron al escritor sobre su carrera periodística, sus viajes por la Colombia profunda, sus experiencias en sitios marcados por la guerra.



Con amabilidad y tacto, el periodista respondió cada uno de los interrogantes. “La literatura puede ser un mecanismo de construcción social, una manera de hacerlo es poniendo al lector junto al escritor. Si como autor puedo ir a un entorno en que mis acciones y mis escritos le ayudan a una sociedad que tiene problemas, voy sin dudarlo. Esta es una oportunidad irremplazable para hacer país”, expresó Álvarez al término del evento.

Yamili Ocampo, directora de proyectos de Ratón de Biblioteca, destacó que la propuesta de llevar a los niños al encuentro con el escritor es una manera de incentivarlos a tener una vida sana. “Nuestro objetivo principal es que las personas tengan una perspectiva de vida distinta, que abran sus imaginarios a través de la lectura, que encuentren caminos diferentes en la vida. Estos muchachos van a poder reaccionar mejor ante temas como las drogas”, opinó Ocampo.



Además, precisó que por cada biblioteca son 120 las familias que participan en los proyectos formativos. Y es que los procesos comienzan muy temprano, incluso desde antes de que los niños nazcan.



Nevir Escobar, bibliotecaria de La Esperanza (comuna 6), aclaró este tema: “Tenemos un taller de madres gestantes. Ellas leen cuentos a sus niños, así todavía estén en sus vientres. Lo que buscamos es que se forme un vínculo emocional entre ellas y sus hijos por medio de la lectura”.

Una vez los niños nacen, sus madres los pueden inscribir en el taller de lactantes, que va de 0 a 2 años. La dinámica es más o menos la misma: se escoge una lectura que las mamás transmiten a sus hijos. Todo esto se hace, explicó Ocampo, con el fin de construir niños lo suficientemente fuertes para no sucumbir ante las problemáticas sociales de sus barrios: “La primera infancia es lo que más nos preocupa, queremos cambiar la chancla y la agresividad por el buen trato, por libros, las historias, el diálogo en familia. Formamos a los padres para que entiendan esto”.



Pero en Ratón de Biblioteca no se preocupan solo por la primera infancia. En las cuatro bibliotecas hay talleres de lectura y literarios para jóvenes y adolescentes. El evento con Álvarez, otro intento de acercarlos a los libros, terminó siendo un conversatorio rico en aportes de los chicos y no se convirtió en un mero monólogo de un escritor.



