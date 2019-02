Mujer denuncia que su expareja se llevó a su hijo y no sabe dónde está

La última vez que Sirley Cristina Agudelo vio a su hijo Miguel, de 8 años, fue el pasado 18 de noviembre. La última vez que habló con él por teléfono fue el 7 de diciembre. Desde entonces, no tiene noticias de su paradero y aseguró que está desesperada por encontrarlo, luego de que su expareja y padre del niño se lo llevara sin decir para dónde.

Agudelo afirmó que lleva varias semanas sin saber dónde está su hijo ni dónde buscarlo. Denunció que el padre del menor de edad, con quien tuvo una relación de nueve años pero que terminó en 2014, se lo llevó pese a que un juez le quitó la custodia y se la otorgó por completo a ella, en mayo de 2018.



Lo peor, según dijo, es que en los últimos años, el padre ha estado cambiando de domicilio, entre Itagüí y La Estrella (sur del valle de Aburrá), para ocultar dónde tiene al niño. De acuerdo con la última indagación de Agudelo, el menor de edad aparece matriculado en una institución educativa de Turbo (Urabá antioqueño), pero tampoco tiene certeza de que así sea.



Al respecto, familiares del padre del niño aseguraron que él no lo tiene escondido y que Agudelo puede hablarle y verlo cuando lo desee. También dijeron que el menor de edad está a salvo, bien de salud, en buen estado y estudiando en un colegio del valle de Aburrá y que es falso que esté en Turbo.

En esta pelea, Agudelo ha pasado 5 de sus 30 años de vida, pues según contó el hombre con el que vivió por tanto tiempo ha utilizado al niño en una especie de venganza por haber terminado la relación.



Tras varias denuncias en comisarías de Familia, en la Fiscalía, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y hasta en la Personería de Medellín, la mujer logró que la custodia del niño fuera suya por orden judicial, pero ahora está imposibilitada para compartir con él y volver a fortalecer la relación y los vínculos de madre e hijo.



"El proceso de custodia empezó hace cuatro años, el año pasado la Comisaría de La Estrella falló a mi favor, el papá interpuso recurso de apelación pero de nuevo fue a mi favor. Ante un Juzgado de Familia, el juez le quitó totalmente la custodia al padre por antecedentes de consumo de drogas y de violencia", manifestó la mujer.

Asimismo, añadió que aunque no tiene conocimiento de que el hombre haya maltratado físicamente al niño, sí sabe que el pequeño está sometido al maltrato sicológico, pues el padre constantemente lo influencia para que se ponga en contra de ella.



"Él quiere destruir los vínculos maternos del niño y eso está certificado por evaluaciones sicológicas. Después de que terminé la relación con el padre, mi hijo empezó a rechazarme, me decía que quería estar con el papá, me decía que yo era mala y mentirosa, él se llevó al niño para retenerme, pero yo no lo permití", añadió Agudelo, quien cuenta que ella sí fue víctima de maltrato físico por parte del padre de su hijo y que por eso se separó de él.



Pasado el tiempo, el niño presentaba tanto rechazo hacia la madre, que iniciaron una terapia en la institución Cerfami, contó Agudelo. A finales del año pasado, el ICBF materializó la custodia de la madre, pero cuando iban a hacer el rescate del menor de edad se enteraron de que no vivía en el lugar de residencia donde se suponía que debían estar.



"Estoy muy preocupada, no sé nada de mi hijo, él es un hombre agresivo, violento y quiere que mi hijo rompa todos los vínculos conmigo", puntualizó Agudelo, quien les hizo un llamado a las autoridades para que la ayuden a encontrar a su pequeño.



MEDELLÍN