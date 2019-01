Mineros de Segovia y Remedios (Antioquia) protestaron en La Alpujarra 

Desde las 10 a. m. de este miércoles 16 de enero, representantes de mineros de Segovia y Remedios (Antioquia) llegaron hasta el Centro Administrativo La Alpujarra para protestar en contra de la petición de la Gran Colombia Gold (GCG) de militarizar dichos municipios para combatir la práctica ilegal.

Con pancartas y mensajes pidiendo la intervención del gobierno departamental y bajo la consigna 'Mineros sí, criminales no', varios mineros lideraron un plantón en el que expusieron las consecuencias negativas de este tipo de decisiones sobre la economía de los territorios.



Rogelio de Jesús García, minero de Segovia, contó que se ha dedicado al oficio durante toda su vida y que este le ha permitido sostener a su familia de 10 hijos. Además, aseguró que su caso es similar al de la mayoría de trabajadores de las regiones.



"El problema es que nos quieren sacar de allá y no tienen en cuenta que la mayoría de segovianos vivimos de eso. Nosotros esperamos que nos dejen trabajar como siempre lo hemos hecho", manifestó García.

Otras de las presentes fueron las chatarreras, grupos de mujeres que se encargan de recoger los residuos de las minas y sacar oro, quienes aseguran que su labor terminaría al aprobarse esta decisión.

La polémica por la solicitud de militarizar los municipios para combatir la minería ilegal continúa en Antioquia. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Así lo cuenta Morelia Rúa, una de las casi 150 mujeres que trabajan en una de las minas del municipio y que aseguró que sería un gran perjuicio para todo el pueblo. "Segovia quedaría completamente muerto porque de esto se sostiene el municipio", agregó.



En días pasados, José Ignacio Noguera, vicepresidente de Asuntos Corporativos de GranColombiaGold, manifestó que la multinacional tiene 2.800 hectáreas de título minero en las que hay alrededor de 70 minas ilegales operando.

El funcionario aseguró que la empresa ha interpuesto contra ellas más de 90 amparos administrativos. “El comercio ilegal paga menos del 50 % del precio fijado, utiliza mercurio, explosivos ilegales, no afilia empleados a seguridad social ni les paga prestaciones, no paga impuestos ni compensaciones ni regalías. El daño a la región y hasta al país es muy grande”, dijo.



Aunque la solicitud fue dirigida al Gobierno Nacional y este aún no se ha pronunciado, en diálogo con EL TIEMPO, Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, sentó una posición al expresar que no contemplan la intervención militar en la zona, debido a que en Segovia y Remedios ha mejorado mucho la situación de orden público y la convivencia.



