Metro de Medellín y sindicato de trabajadores aún no discuten pliego

Mientras los usuarios del metro de Medellín celebran la estrategia del community manager de la empresa, que en su cuenta de Twitter les responde de manera rápida, los trabajadores sindicales critican la falta de comunicación.



Según ellos, el Metro no les han dado respuesta clara sobre el proceso para comenzar a negociar el pliego de peticiones hechos por Sintrametro.

De hecho, el sindicato denunció que la comisión negociadora del Metro no se presentó a la mesa de negociación para acordar las condiciones mínimas de la etapa de Arreglo Directo.



“La empresa tiene 40 años y nunca se ha sentado a negociar con los trabajadores. Sintrametro se creó en el 2013 y desde ese tiempo tampoco se ha dado una negociación directa. Siempre ha terminado en manos de terceros como el Tribunal de Arbitramiento, que tardó 3 años en resolver la primera negociación”, explicó Claudia Montoya, presidenta de Sintrametro.



El pasado 17 de enero la empresa Metro recibió dos pliegos de peticiones: uno para trabajadores oficiales y otro para empleados públicos.

Esa es, precisamente, una de las quejas. Según el Sindicato, hay empleados mal catalogados, pues siendo oficiales, aparecen como empleados públicos. Con dicha situación contractual están cerca de 250 personas.



Sin embargo, la queja principal, indicó Montoya, es que no se han concretado las condiciones mínimas para comenzar la negociación.



Explicó, que la primera reunión tuvo lugar el pasado 25 de enero en la que las comisiones negociadoras de ambas partes no se pusieron de acuerdo en el lugar para llevar a cabo las negociaciones.



“El Metro de Medellín tiene instalaciones adecuadas y hace poco hizo una reestructuración física en la sede administrativa por lo que insistimos que se debe hacer la negociación dentro de la empresa, pero no hubo acuerdo. Se fijó una cita para el 29 de enero a las 9 de la mañana pero la empresa no llegó y de nuevo no hemos logrado establecer esas condiciones mínimas para iniciar la negociación”, expresó la líder sindical

Metro aseguraron que para este tipo de procesos se debe elegir un lugar neutral y fue por eso que no aceptaron realizar las reuniones en las instalaciones de la empresa.



Sobre la no asistencia a la reunión del 29 de enero, la empresa de transporte público masivo aseguró que la Comisión Negociadora sí asistió, pero no hubo condiciones para llevar a cabo la reunión.



Sin embargo, y aunque no hay fecha para una nueva reunión, aseguró que es tan solo una etapa inicial y confían en que el proceso se lleve a cabo con normalidad.

Lo que pide el sindicato

Sintrametro tiene cerca de 470 personas sindicalizadas que trabajan directamente con el metro, más otro grupo que está bajo la modalidad de tercerización.



En el pliego de peticiones entregado al Metro, exigen reconocimiento como organización sindical, y beneficios extralegales como auxilios médicos, escolares, préstamos para vivienda e incrementos salariales, entre otros.

El Metro, con buena percepción

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos, el Metro de Medellín ha ocupado la primera posición como la empresa pública más admirada en los últimos años.



La favorabilidad en general de la empresa es del 95 por ciento y en cuanto a la gestión, esta pasó de 79 a 86 por ciento en la más reciente encuesta.



“Una empresa con tanto renombre y con los premios que ha tenido gracias al tesón de sus trabajadores, debería cumplir con el derecho que estos tienen de negociar”, puntualizó Montoya.



