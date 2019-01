¿Por qué en Medellín hay una baja tasa de homicidios esclarecidos?

Si bien la capital antioqueña aparece en el podio de zonas con mayor número de homicidios dolosos, también figura en los últimos lugares de las ciudades con menor porcentaje de esclarecimiento de estos asesinatos.



Es decir, se asesina mucho y se resuelve poco.

Y no solo en Medellín, también a nivel departamental y nacional. Esto según los resultados del último Censo Delictivo de 2018 entregado por la Fiscalía General de la Nación, que reveló que del primero de enero al 31 de diciembre se presentaron en Antioquia 1.452 homicidios dolosos (se busca intencionadamente el resultado de muerte de la víctima), 392 casos más que los registrados en 2017.



En cuanto a esclarecimiento de homicidios, la Fiscalía consideró como histórica la cifra lograda el año pasado, con un porcentaje en la tasa de esclarecimiento de homicidios de 28,78 por ciento a nivel nacional y de 32 por ciento en las ciudades capitales.



Sin embargo, en listado enviado por el ente de control, la región antioqueña aparece en los cinco últimos lugares con una tasa de 20,61 por ciento superando en ciudades solo a Cali (Valle del Cauca) y Riohacha (Guajira) que tienen 16,7 y 15,2 por ciento respectivamente

En lo referente a Medellín, la Fiscalía indicó que el año pasado se registraron 621 homicidios dolosos (45 más que en 2017) de los cuales fueron esclarecidos 175.

¿Por qué es tan complejo esclarecer un homicidio en Medellín? Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, indicó que la ciudad tiene unas dinámicas de violencia diferentes a otras zonas del país.



Sin embargo, indicó que este indicador pudo ser más bajo.



“El año pasado llegó a estar en 10 por ciento. Es importante mostrar que se han logrado avances interesantes en el proceso por parte de la Fiscalía. Fueron muchos años con un nivel de esclarecimiento bajísimo y subirlo 10 puntos es avanzar en justicia y retroceder en impunidad. Pero sigue faltando mucho y esa es la tarea para este año”, aseguró Tobón.



Agregó, que el comportamiento de los homicidios en la capital antioqueña es diferente a los del resto del país recordando que de los 23 Grupos Organizados Delincuenciales (GDO) que operan en el país, 10 tienen presencia en Medellín, que es el 43 por ciento del total.

Una opinión que concuerda con el diagnóstico de Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), quien expresó que las dinámicas en la ciudad son diferentes.



“Tenemos que partir de lo real: Primero, en Medellín hay presencia criminal en más del 70 por ciento del territorio. Segundo, no estamos hablando de delincuencia común, estamos hablando de organizaciones con alto poder de fuego, con una capacidad económica elevada y con un poder de permear sectores de la institucionalidad”, opinó Quijano.



Estos tres elementos, régimen impuesto por el crimen urbano, el control territorial que tienen y una presunta connivencia o ‘nómina paralela’ que les genera una especie de protección oficial en algunos sectores, dificulta que los indicadores en homicidios esclarecidos pueda ser incrementado.

Aunque ambas partes coinciden en la razón de la problemática, discrepan en la manera de afrontarla.



Para el secretario de Seguridad, se debe seguir con la estrategia en materia de imputación por línea de mando a cabecillas y coordinadores, implementada desde el último trimestre del año pasado, lo que permitirá un mayor porcentaje de esclarecimiento de delitos en la ciudad.



Esta estrategia asignará fiscales especializados a cada uno de los 10 GDO de la ciudad mientras que otro grupo buscará la reducción de los delitos.



Sin embargo, para Quijano, el plan de la alcaldía no ha funcionado pues está basada en capturas, decomiso y control, mas no en desmantelar el crimen. “Por eso no tenemos una inteligencia que sirva para prevenir y que realmente encuentre lo profundo del crimen urbano. O que si lo encuentra, la dosifica para mantener una idea de control del crimen”, expresó Quijano.

¿Hay denuncia ciudadana?

Cifras de la alcaldía indican que las llamadas procedentes a la línea de emergencia 123 pasaron de 89.000 a 106.000 en los dos últimos años. Además, la atención en las inspecciones de Policía creció de 19.445 personas en 2015 a 40.189 el año pasado.



Lo anterior, para el secretario Tobón, evidencia que la ciudadanía denuncia cada vez más.



Algo que no convence al director de Corpades, quien asegura que no hay confianza en la institucionalidad.



“Desafortunadamente la gente se ha hecho a la idea de que denunciar es peligroso, pues ha visto ciertas actuaciones de la Policía en sus territorios que les genera desconfianza. Por eso omiten la denuncia y simplemente se desplazan, o pagan la vacuna o van y recogen el cadáver de su ser querido, o hasta les dicen que este ya está desaparecido y que es mejor que no lo busquen. La gente guarda silencio y eso hace que las investigaciones se lleven muy lentamente y en muchos casos, que ni siquiera avance”, aseguró.

Cámaras también ayudarán

El próximo año, la ciudad tendrá 2.400 cámaras de seguridad de alta definición, según informó la alcaldía de Medellín. Hay cuestionamientos sobre la ubicación. Foto: Foto: Esneyder Gutiérrez - EL TIEMPO

Para el secretario de Seguridad, además de la denuncia ciudadana, la tecnología también será aliada para mejorar los índices tanto en esclarecimiento de muertes violentas como en otros delitos.



Por eso se espera que con la llegada de cerca de 400 cámaras de última tecnología para este año (la ciudad quedará con 2.400), “se refuercen las estrategias para que haya menos impunidad en la ciudad”.



Actualmente la ciudad cuenta con 2.080 cámaras que graban en alta definición y que han generado 885 informes de visualización en los últimos dos años.



