El futuro incierto de Montecasino, la lujosa mansión de los Castaño

Mucho tiempo después de que la agente de policía Rochi Montes perdiera su brazo izquierdo el 3 de abril de 1990, tras participar en un operativo para la liberación del senador Federico Estrada Vélez, se enteró de que el secuestro fue planeado desde la mansión Montecasino, la lujosa propiedad de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, precursores del paramilitarismo en Colombia y fundadores de las Auc.

Montes supo que no solo el fatídico hecho que marcó su vida se ideó en este lugar, ubicado en el exclusivo sector El Poblado, de Medellín, sino que los Castaño recibieron en varias ocasiones a narcotraficantes y sicarios y orquestaron terribles crímenes que conmocionaron al país.



Se cuenta que allí se hicieron reuniones con Escobar y sus sicarios, y que tiempo después se creó el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) para combatirlo.



Allí, además, se planearon los homicidios de Carlos Pizarro, líder del M-19, y Bernardo Jaramillo, candidato a la Presidencia de la Unión Patriótica. Inclusive, en el sitio se reunieron jefes paramilitares que financiaron masacres como la de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997.

Hoy la casa finca permanece en pie. Está conformada por tres predios: uno de 23.330 metros cuadrados, otro de 4.184 y otro de 2.459, en los que hay cuatro construcciones, de las cuales dos no son habitables y dos están en condiciones de ser adecuadas. El sitio es administrado por el Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas desde agosto de 2015, luego de que un Tribunal Superior de Medellín determinara que debía tener vocación de reparación a las personas afectadas por el conflicto armado, si bien, todavía está en un proceso de extinción de dominio dentro de Justicia y Paz que no ha sido resuelto en su totalidad.

Un jacuzzi en forma de concha es uno de los lujos de la propiedad. Todavía se conserva. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Montecasino generó polémica en los últimos días, luego de que se conociera la posibilidad de que la Alcaldía de Medellín la alquilara para adecuar de manera temporal la estación de policía de El Poblado, mientras la actual es remodelada.



Cuando los términos del contrato de alquiler estaban en estudio, en redes sociales criticaron que la administración municipal utilizara el lugar, pues hace menos de un mes lideró el derribamiento del edificio Mónaco, que fue residencia de Pablo Escobar y su familia, por considerarlo un símbolo de la violencia que debía ser destruido para construir un parque en honor a las víctimas.



Sin embargo, en días pasados, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó que aunque se dijo que el lugar podía servir para alojar la estación de Policía, él nunca estuvo de acuerdo. Aseguró que el sitio no será alquilado para este fin y que se debe estudiar cuál es la mejor destinación del mismo.



Por su lado, Ramón Rodríguez, director nacional de la Unidad para las Víctimas, dio a entender que no han sido notificados de esta negativa, aseguró que fue la misma Alcaldía la que les hizo la propuesta de tomar Montecasino en arriendo y expresó que comprende la dificultad de alquilar el sitio, no solo por su extensión y valor, sino también por los antecedentes históricos.

La propiedad está conformada por tres predios: uno de 23.330 metros cuadrados, otro de 4.184 y otro de 2.459. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Se habla de que allí fueron entrenados los hombres del clan Castaño y que hubo secuestros, torturas y homicidios en medio de lujos exorbitantes, como el baño enchapado en oro, con un jacuzzi en forma de concha y una bañera que esconde un túnel; techos y pisos falsos y caletas detrás de bibliotecas y paredes; obras de arte de la talla de Fernando Botero y Miró y una cava de vinos importados, así como vajillas chinas y tapetes persas.

Hoy, el rastro del lujo es mínimo y los crímenes que allí se cometieron están en las versiones libres que han rendido exparamilitares postulados a Justicia y Paz, como alias Monoleche y alias don Berna. Muchos habitantes de la capital antioqueña no saben a quién perteneció el lugar, pero para otros es uno de los símbolos de una época de violencia y terror. Lo único cierto es que se busca poder monetizarlo. De haber sido alquilado a la Alcaldía se proponía un canon de unos 20 millones de pesos mensuales. Aún no puede ser vendido, hasta que no se concluya el proceso de extinción de dominio.



Además, el lugar también se ha devaluado. Según Rodríguez, hace algunos años la propiedad estaba avaluada en 40.000 millones de pesos pero con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, en 2014, este pasó de tener un uso urbanístico a uno de espacio público para el municipio, lo cual lo desvalorizó y hoy el avalúo catastral está en 6.481 millones de pesos, si bien, el director afirmó que podría ser vendido en al menos 18.000 millones, todo depende de la fecha en la que se concluya la extinción de dominio y se efectúe el remate.

El avalúo catastral de la propiedad está en 6.481 millones de pesos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Antes de quedar desocupado, Montecasino fue sede del canal Telemedellín, que luego construyó una nueva en el mismo sector. Después de ello, ha estado desocupado y la Unidad para las Víctimas ha garantizado su mantenimiento, el cual tiene un costo de unos 10 millones de pesos mensuales, que se destinan al servicio de vigilancia y conserjería: pago de servicios públicos, limpieza y poda de prados y fertilizantes para las plantas.



“Nos interesa que los bienes del fondo sean usados para la reparación a las víctimas. Lo que garantizamos es el mantenimiento, velamos porque el bien esté cuidado y se sostenga porque no usarlo lo deteriora más y buscamos poderlo monetizar”, indicó Rodríguez, quien añadió que Montecasino forma parte del grupo de unos 1.100 bienes que tiene el fondo de reparación a víctimas en el país, de los cuales al menos 400 están ubicados en zonas rurales y urbanas de Antioquia.

La cava de vinos importados también permanece casi intacta. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Desde que es manejado por la Unidad, el lugar ha sido usado como sede de jornadas de atención psicosocial y emocional con mujeres víctimas de violencia sexual. También se han hecho actos para indemnizar a jóvenes y adultos que sufrieron el conflicto. Sin embargo, el director explicó que hasta ahora no hay una propuesta para ejecutar algún proyecto de memoria allí. Añadió que el único futuro que se piensa para Montecasino es su venta, con el fin de obtener recursos para indemnizar a las víctimas, tal como lo ordenó el Tribunal Superior de Medellín.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

MEDELLÍN