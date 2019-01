Los hechos de intolerancia que opacaron la marcha en Medellín

Aunque la consigna de la movilización nacional era el rechazo a la violencia y al terrorismo, algunos asistentes del evento en la capital antioqueña no toleraron las manifestaciones de inconformidad con el actual gobierno.

Mientras, los cerca de 10.000 antioqueños recorrían las calles con flores, globos y camisetas blancas, ciudadanos aprovecharon el evento para manifestarse contra las decisiones del mandato de Iván Duque. Sin embargo, la diferencia ideológica no fue soportada por varios asistentes.



Así le ocurrió a Alan Garzón, un menor de edad que portaba una camiseta con un mensaje que decía 'no a la guerra de Duque y Uribe'. El hecho molestó a personas que lanzaron insultos y agresiones contra el joven. Aunque uniformados de la Policía intentaron proteger al menor, en uno de los videos publicados en redes sociales se ve cómo un hombre le lanza un golpe.

Durante la #MarchaConNuestrosHéroes en Medellín Allan, que cursa décimo grado en el colegio, se ganó un par de puños por decir lo que pensaba... pic.twitter.com/1P4kRSXD5I — Jonhatan Acevedo (@jacevedoe) 20 de enero de 2019

El agredido compartió un video que grabó durante la marcha donde se ve cómo le exigen, de forma violenta, que abandone el lugar.



"Me acaban de pegar un puño. Yo soy menor de edad, no estoy provocando a nadie. Vine a manifestarme pacíficamente y ellos me están agrediendo", dijo el joven en el video.



Otro caso de intolerancia ocurrió a la altura del puente peatonal que conecta a la estación Prado del Metro. Un hombre colgó pancartas con mensajes en contra de los crímenes de Estado y esto provocó gritos de personas que exigían su retiro.

"No más asesinatos de ningún tipo, todos queremos la paz", respondió el hombre a quienes estaban en contra de sus mensajes.



La movilización de Medellín llegó a la Plaza de las Luces donde un par de pantallas proyectaba imágenes de las víctimas, de algunos miembros de la institución y de los distintos homenajes de los últimos días. Tanto civiles como uniformados cantaron el himno Nacional por tercera vez e hicieron un minuto de silencio para finalizar el acto.

