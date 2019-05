Los aplazamientos que ha tenido el túnel de Oriente, en Antioquia

Casi siete años y medio ha tardado la construcción del Túnel de Oriente, uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes del país que promete dejar a Medellín y el aeropuerto de Rionegro a 18 minutos de distancia (actualmente puede superar la hora de trayecto).



La constante en los aplazamientos y demoras ha tenido en común la agreste topografía de las montañas del Oriente antioqueño. El pasado 30 de marzo la obra no fue entregada como se había prometido por problemas de filtración que el concesionario Túnel Aburrá Oriente encontró una vez culminada la etapa de excavación, en febrero de este año, por lo que solicitó extender los tiempos de entrega de la obra para el 31 de julio.

“La argumentación de ellos (el concesionario) es que tuvieron unos problemas en las programaciones de obra y que hubo varias filtraciones. Pero se comprometieron a entregar el túnel para esa fecha pues no les conviene aplazarlo más porque por el primer aplazamiento tuvieron que pagar una multa millonaria por lo que tienen que correr para no recibir más multas”, expresó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez.



Dicha multa, de la que no entregó cifras, se calcula según los ingresos al mes que genera el peaje, a lo cual se le sacan los gastos y el restante es lo que ingresa al departamento.



Aunque no es oficial, dicha cantidad podría ser entre 2.000 y 3.000 millones de pesos mensuales. Lo que sí es claro, es que los recursos se usarán para mejorar la vía Las Palmas, desde Chuscalito hasta el Alto de Las Palmas.

Voceros de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, explicaron que la zona donde se emplazan los túneles de Santa Elena corresponde a roca del tipo anfibolitas (metamórficas), granodioritas y dioritas (ígneas), rocas que en teoría y en términos generales son competentes y de buen comportamiento durante la excavación y sostenimiento de los túneles.



"No obstante lo anterior, las excavaciones subterráneas son actividades complejas, ya que las condiciones reales y las características geomecánicas de la roca solo se conocen en el proceso de excavación, de las cuales depende la definición del tipo de sostenimiento requerido para garantizar la estabilidad de la zona intervenida y la seguridad de las personas".

La obra estaba en su etapa final, en la instalación de equipos electromecánicos

Aclararon los constructores de la obra, que actualmente se está ejecutando el revestimiento de los túneles e instalación a la par que realizan pruebas de los equipos electromecánicos necesarios para la puesta en operación segura del proyecto.



El conjunto de equipos para la operación de los túneles del proyecto está compuesto por los sistemas de ventilación que garantizarán un ambiente adecuado para los usuarios, el sistema contraincendios, detección automática de incidentes a través de cámaras que monitorearán todo el proyecto, Sistema de telefonía S.O.S., sistema de iluminación, la instalación de señales variables, además de contar con ambulancia, grúa, vehículo de ataque rápido contra incendios y el acompañamiento de forma permanente de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.



Una vez entregado el túnel finalizando julio, este entrará en operación en agosto de la presente anualidad.

El Ingeniero Jaime Ramírez Ossa, experto en túneles y miembro de la junta directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) expresó que “desde el principio se hizo un trabajo de sellar todas esas grietas con un sistema llamado Preinyección Antes de Excavación y consiste en llenar esas fisuras que aparecen en el frente de trabajo con agua-cemento", un tratamiento de avanzada que se emplea para hacer túneles en el mundo.



Este sistema, explicaron los voceros de la gobernación, es el siguiente: "previo a la excavación de los túneles, en el perímetro de la excavación del túnel se inyecta a presión una combinación de agua con microcemento y aditivos especiales, con el fin de sellar las micro fisuras que presenta la roca y con ello minimizar la incursión de agua en el túnel, medida necesaria y exigida por la autoridad ambiental con el fin de evitar afectación a las quebradas y fuentes de agua en superficie. El Túnel de Oriente es el primer proyecto en Colombia que ejecutó esta actividad de forma masiva y durante todo el proceso de excavación de los túneles que conforman el proyecto".

En esta fase inicial se han invertido 15.000 millones de pesos desde la Administración Departamental.

Los otros retrasos

Antes del 30 de marzo, la fecha de inauguración era el 1 de enero, pero también se debió posponer por temas constructivos, pues hubo dificultades en el proceso de juntar los dos frentes de trabajo del túnel Santa Elena, debido al tipo de roca que se ve en esta zona.



Las dificultades por las que ha atravesado el Túnel de Oriente comenzaron en enero del 2012, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) determinó que faltaban estudios complementarios para evitar, o mitigar, posibles daños irremediables en el medio ambiente de la zona y exigió que se profundizara en la evaluación de la hidrogeología de la zona.



Finalmente, en marzo del 2014, Cornare aprobó la modificación de la licencia ambiental del Túnel de Oriente, y ya, en octubre de ese año, se reiniciaron las obras.

Sobre el túnel

Pese a los obstáculos que ha tenido la megaobra, el Túnel de Oriente sigue siendo considerado un ejemplo de buena ingeniería para algunos expertos, pues desde 2016 hasta finales del 2018 su avance fue de 13 a casi 96 por ciento.



Este proyecto está constituido aproximadamente por 24 kilómetros de túneles, viaductos e intercambios viales. Comienza en Medellín, a la altura de Las Palmas, sector Baltimore.



Allí se construirá un intercambio vial que permitirá el acceso al primer túnel, de 774 metros de longitud, seguido de un trayecto de vía a cielo abierto por el cual se accederá al segundo túnel del proyecto, que tendrá 8,2 kilómetros de longitud.

DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

