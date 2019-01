La vía a Prado está abierta, pero todavía hay problemas

Cuando la vía principal para entrar a San Antonio de Prado perdió la banca, el pasado 23 de diciembre, los habitantes del corregimiento se sintieron sin esperanzas y se resignaron a tener que transitar por la carretera vieja, que todos recuerdan por sus estrechas curvas.



“Nos dijeron que el arreglo se iba a demorar dos meses, luego que un año”, expresó Gildardo Cano, dueño de un negocio de comida al borde de la carretera.



Contrario a los cálculos pesimistas, la vía fue abierta de nuevo solo una semana después, el pasado 30 de diciembre. Sin embargo, los habitantes de las veredas El Vergel y San José, la zona en donde se perdió la banca, padecieron del cierre como si se hubiera tratado de meses.

Por ejemplo, un hombre que vende chuzos y chorizos al borde de la carretera, y que no quiso dar su nombre, contó que tuvo que cerrar su negocio durante los días de los trabajos.



“Perdí todos esos días. Es que mire, por aquí pasaba mucha gente caminando, pues los buses no podían pasar, pero era tanto el polvo y los agentes de tránsito dando órdenes que no pude ni abrir”, expresó.



Fueron días difíciles para el corregimiento, no solo para quienes viven al borde de la carretera. Luego de que la banca cayó en la tarde del domingo 23, quienes subían a San Antonio de Prado tenían que hacerlo por la vía vieja, que es mucho más estrecha, y que no pudo mitigar el alto flujo de vehículos.

Era muy difícil para la gente, les daban un tiquete y se subían a otro bus. Pero a mí me fue muy bien en el negocio, todos pasaban caminando

Fue tanta la congestión que las mismas autoridades tuvieron que pedir paciencia a los conductores que se dirigían al corregimiento.



Por fortuna para los ciudadanos, esta situación no duró demasiado. El transporte público siguió funcionando a pesar de que los buses no pudieran transitar por ese tramo de la carretera.



Cano aseguró que las personas se bajaban de los vehículos, pasaban por una calle contigua y luego abordaban otro bus, que los esperaba al otro lado de las reparaciones. “Era muy difícil para la gente, les daban un tiquete y se subían a otro bus. Pero a mí me fue muy bien en el negocio, todos pasaban caminando”, contó Cano.

Los habitantes del sector se quejan de la falta de un andén. Además piden un puente peatonal o un semáforo. Foto: Esneyder Gutiérrez

Las posibles causas

Gildardo Salazar lleva 50 años viviendo en la vereda San José, de San Antonio de Prado. Sentado sobre una silla plástica, al borde de la vía, recordó el momento en que la construyeron. En todos esos años, dijo, no había visto que la carretera se viniera abajo como sucedió el pasado 23 de diciembre.



Según su versión, el viernes en la tarde se cayeron dos postes a causa de unos movimientos de tierra que se están haciendo para una construcción al lado derecho de la vía. “Yo estaba aquí, los postes se cayeron en la noche. La carretera se vino abajo el domingo. No hizo ruido, se fue deslizada, muy suavecito. Me paré de aquí y ahí fue que vi el hueco”, relató Salazar.

La carretera

La carretera

se vino abajo el domingo. No hizo ruido, se fue deslizada, muy suavecito. Me paré de ahí y vi el hueco

La que esboza el hombre es la teoría en que todos creen en el sector: la construcción (que es de un privado) entorpeció el terreno y debilitó el suelo, lo que conllevó a la caída de la vía.



La secretaria de Infraestructura Física de Medellín, Paula Andrea Palacio, opinó que esa hipótesis está siendo considerada por la municipalidad. “Se están determinando las causas del colapso. Efectivamente hay una construcción de un privado que está en la parte inferior, además hay una rotura de algunas redes de servicio público. Todo eso se está considerando”, precisó la funcionaria. Además, Palacio indicó que la empresa constructora estuvo comprometida con la reparación de la vía. Los arreglos los hicieron entre la municipalidad y esa empresa privada.

Para los arreglos se utilizó maquinaria pesada. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Sin embargo, Palacio fue enfática en afirmar que los arreglos hechos no son definitivos. Según explicó, en este momento se está diseñando un sistema de contención que evite que la vía se venga abajo de nuevo, a través de un muro. La secretaría de Infraestructura Física espera que para la segunda semana de enero esté listo el diseño para proceder con la construcción.



Eso es lo que esperan los vecinos, que la solución sea definitiva. Algunos de ellos, como el mencionado Gildardo Cano, creen que esa parte de la vía había sido descuidada desde hace varios años: “Todo hay que decirlo, los arreglos los hicieron muy bien y muy rápido, pero también es cierto que la carretera estaba hundida desde hace mucho tiempo y no habían hecho nada”.

Se están determinando las causas del colapso. Efectivamente hay una construcción de un privado que está en la parte inferior, además hay una rotura de algunas redes de servicio público

Para Nayibe Ordóñez, presidenta de la acción comunal de El Vergel, hay algunos problemas más allá del arreglo de la vía. La mujer se quejó de que el andén derecho llega a un punto en el que pierde la continuidad, lo que obliga a las personas a caminar por el borde de la vía, junto a los carros. “Pedimos que continúen la acera. Los niños tienen que cruzar la calle para llegar a la escuela, lo que es muy peligroso. La solución, para nosotros, es un puente peatonal o el andén, que no tenga que haber un muerto para que arreglen eso”.

