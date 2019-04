Jueces responden a las críticas del alcalde

Diego Fernando Salas, presidente del Tribunal Superior de Medellín, y Jorge Enrique Ortiz, presidente de la Sala Penal de este Tribunal, se refirieron al alcalde Federico Gutiérrez para rechazar las recientes declaraciones que hizo en contra de la decisión de un juez con funciones de control de garantías, de dejar en libertad a alias el ‘Gago’, presunto responsable de la desaparición de los tres jóvenes de la comuna 13, que fueron hallados en una fosa común más de 70 días después.

Tras conocer esta decisión, el mandatario local expresó en su cuenta de Twitter que así era muy difícil, haciendo referencia a la lucha contra las estructuras criminales de la ciudad.



Posteriormente, Gutiérrez manifestó que hay material probatorio de la Fiscalía para determinar que ‘Gago’ y otras cinco personas son responsables de la desaparición y muerte de los tres jóvenes.



“Si yo alcanzo a sentir esto, ni siquiera me alcanzo a imaginar lo que sienten las madres hoy, que estuvieron con nosotros durante todos estos meses, nosotros informándoles de las investigaciones. Y el trabajo, respetando los diferentes espacios y la independencia que tenga la justicia, sí es que remamos para el mismo lado o nos jodemos”, expresó el alcalde y añadió que son varias las capturas de personas que luego dejan en libertad.

Remamos para el mismo lado o nos jodemos... pic.twitter.com/hiXlFAvtoQ — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 4 de abril de 2019

Ante estas declaraciones, los presidentes del Tribunal manifestaron que es errado descalificar esta decisión, en tanto que “los imperativos constitucionales y legales impiden que los funcionarios judiciales remen del mismo lado de las pretensiones gubernamentales, salvo que el derecho y las pruebas les den la razón”.



Aclararon que los jueces, incluidos los de funciones de control de garantías, tienen la obligación de salvaguardar los derechos de las personas, sin importar su condición y que deben cumplir una labor imparcial y con el respeto por la presunción de inocencia, a menos que las pruebas demuestren lo contrario.



“Lamentamos que se empleen figuras retóricas para desdibujar la naturaleza de la labor judicial, que no está concebida para congraciarse con los medios de comunicación, el clamor público o los reclamos gubernamentales cuando no les asiste el derecho”, indicaron Salas y Ortiz en la misiva pública.



El viernes, el alcalde se volvió a referir a las dificultades en materia de seguridad, cuando contó que un fletero capturado, conocido con el alias de ‘Marulo’, estaba cometiendo más hurtos en la ciudad, mientras tenía vigente una medida de arresto domiciliario. Reflexionó sobre la necesidad de que estas capturas no se queden simplemente en eso y que los responsables sean judicializados.



