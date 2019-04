Hidroituango: 1 año de una contingencia que todavía no termina

El 28 de abril del año 2018, Hidroituango, la ambiciosa obra de ingeniería antioqueña que pensaba generar el 17 por ciento de la demanda de energía eléctrica del país, llegaba al 86 por ciento de avance y contaba los días para comenzar a operar. Tan solo le faltaban siete meses.



En ese momento, uno de los túneles de desviación del proyecto, ubicado en el noroccidente del departamento, a unos 170 kilómetros de Medellín, se taponó aguas arriba; luego, otro se destaponó aguas abajo ocasionando una afectación técnica, ambiental y social que aún no se soluciona.



Un año después, la megaobra decayó a un 70 por ciento de avance y sigue haciendo cuentas, esta vez para poder sostenerse y comenzar a generar 2.400 megavatios dentro de unos dos años.



Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de EPM, entregó su balance de lo que ha sido este año para la central hidroeléctrica. Qué se logró y qué hace falta por cumplir para que no haya riesgos en la obra, el medioambiente ni para las comunidades que habitan en su zona de influencia.



“Este ha sido un problema largo y complejo. Largo, porque resolverlo no será cuestión de meses sino de años. Y complejo, porque no es solamente algo técnico, también es social, ambiental, comunicacional, ético, institucional, financiero, legal y contractual. Son casi 10 dimensiones”, expresó el gerente.