Hallan cuerpo de ingeniero desaparecido el 28 de enero en Envigado

Apareció muerto el ingeniero agrónomo Iván Londoño, quien fue reportado como desaparecido por su familia el pasado lunes 28 de enero. Su fallecimiento fue declarado entre las 4 y 5 p.m en la finca La Maritza, situada en la vereda La Enea, jurisdicción del municipio de Guarne (Oriente de Antioquia).

La última vez que vieron a Londoño fue el lunes 28 de enero, cuando salió de su residencia en Envigado, sur del valle de Aburrá, a las 6:44 a. m, para hacer una transferencia bancaria acompañado del mayordomo de su finca.



Londoño, de 52 años, llevaba 11 días desaparecido. Sandra Bibiana Arcila, su esposa, recibió ese 28 de enero una llamada de Londoño, a las 6 p. m., para informarle que se encontraba en su finca.

“No hemos recibido amenazas, nosotros íbamos a la finca y no pasaba nada, la vereda era tranquila. No tenemos enemigos ni deudas aparte de las bancarias”, afirmó Arcila, quien añadió que no tienen pistas sobre cuáles serían las causas de la muerte.Los habitantes aledaños a La Maritza conocían a Londoño, realizaban arreglos en la carretera de la vereda.

No hemos recibido amenazas, nosotros íbamos a la finca y no pasaba nada, la vereda era tranquila. No tenemos enemigos ni deudas aparte de las bancarias

La última vez que fue visto llevaba un jean azul, camándula con una medalla de la virgen de Fátima, camiseta polo blanca con rayas cafés, un morral negro, un reloj plateado en la mano derecha y tenis negros.



