Afectados por incendio en Moravia protestan porque los van a desalojar

Habitantes del sector Oasis, en el barrio Moravia de Medellín, protestan por estos días en contra de la administración municipal, pues denuncian que esta no les ha ofrecido soluciones reales de vivienda luego de que lo perdieran todo en el incendio ocurrido en agosto de 2017, que consumió al menos 108 viviendas de madera.

En medio de las manifestaciones, se generaron disturbios este lunes 28 de enero, luego de que los habitantes decidieran bloquear un sector del puente de la Madre Laura. Escuadrones del Esmad llegaron al lugar y dispararon gases lacrimógenos.



Según Belly Velásquez, afectada del sector, no se han cumplido las promesas de la alcaldía de Medellín para ayudarlos con una solución definitiva de vivienda, lo que tiene a las familias en la incertidumbre, pues el desempleo y la pobreza es común entre ellas.

Ella contó que una de las peticiones es que les permitan volver a levantar viviendas, aunque sea de madera, en el mismo sector donde el incendio consumió todo. Pero, agregó, la alcaldía se ha negado y ya empezó a llegar a la zona a sembrar árboles y tumbar los palos que algunas familias habían clavado para construir casas.



Sobre el caso, Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, explicó que la población afectada por el incendio recibió apoyo como estadía en albergues con todos los servicios, pago de arrendamiento temporal.

"Vamos en la etapa de recuperación, a las personas se les acercó oferta laboral o de emprendimiento o capital semilla, para que tuvieran una fuente de generación de ingresos y pudieran atender una zona habitable de la ciudad, ya que la zona donde se presentó el incendio no es habitable", manifestó la funcionaria.



Asimismo, dijo que el total de familias afectadas por el incendio corresponde a 324.

Vamos en la etapa de recuperación, a las personas se les acercó oferta laboral o de emprendimiento o capital semilla, para que tuvieran una fuente de generación de ingresos

Por su lado, Camilo Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), aclaró que pese a que han recibido toda la oferta institucional, algunas familias aún quieren habitar esta zona que está definida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como de alto riesgo no mitigable, la cual no puede ser habitada.



"Estamos haciendo permanentemente control, no solo aquí sino también en diferentes zonas donde se puede presentar algún tipo de riesgo de acuerdo con el POT", puntualizó el funcionario.



