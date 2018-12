El drama de 197 familias que perdieron todo tras lluvias en Copacabana

Estado de calamidad pública declaró este lunes la Alcaldía de Copacabana, Antioquia, tras las inundaciones presentadas en el barrio La Asunción, del municipio ubicado al norte de Medellín, las cuales fueron provocadas por las fuertes lluvias que se presentaron en todo el área metropolitana este domingo en la noche.

En total, 197 familias perdieron todos sus enseres, explicó el alcalde Óscar Alberto Restrepo.

Colchones, muebles, equipos de sonido, puertas y demás enseres fueron removidos en horas de la mañana por una retroexcavadora, ante la mirada y las lágrimas de los habitantes de este barrio ubicado a un lado del río Aburrá. Elizabeth Gallego es una de las personas damnificadas. Su carro resultó arrastrado por la corriente unos 30 metros.



Esta emergencia se presentó debido a las precipitaciones que ocurrieron en el occidente de Medellín, lo que provocó que el río se saturara y se encontrara con una quebrada de la zona en la que se ocasionó un embotellamiento, lo que terminó en el desbordamiento. Esto provocó una explosión de un muro, que evitó una tragedia.



Los barrios afectados son Machado, La Asunción, Guadalajara y La Pedrera.

En Copacabana, no hay pérdidas humanas ni de mascotas. Tampoco personas lesionadas ni desaparecidas. Foto: Julián Vásquez

“Perdimos todo. Los muebles, la cocina, el comedor, toda mi ropa. No tengo ni con qué cogerme el cabello. El agua nos llegó hasta los hombros, los muebles empezaron a flotar y nos estábamos ahogando”, recordó Gallego, quien agregó que para salir de su casa, ubicada en un primer piso, debieron romper una reja para subir a la segunda planta. “Si no hubiera sido así no estaríamos acá contando la historia”, subrayó.



El carro de la mujer hace parte de los 19 vehículos y ocho motos que quedaron entre el lodo y contra paredes de casas vecinas luego de ser arrastrados por la corriente.

Para el alcalde Restrepo, una de las noticias más positivas en medio del desastre es que no hubo ninguna pérdida humana ni nadie resultó herido.



Según Jorge Rivera, habitante del barrio Guadalajara, la situación fue caótica, pues el agua subió hasta un metro. "Fue el desespero de la gente al ver que los primeros pisos se estaban inundando, ayudamos a muchas personas a evacuarlas, pero todos los enseres se perdieron, las neveras, los muebles, todo navegaba en el agua que llegó hasta a un metro de altura, derribamos puertas para poder sacar las personas", contó.

Habitantes del barrio Guadalajara, en Copacabana, cuentan cómo fue la emergencia por las fuertes lluvias del domingo. Video: @Julian_VásquezP pic.twitter.com/1sC8mAxyVP — Heidi Tamayo Ortiz (@HeidiTamayo) 26 de noviembre de 2018

El equipo técnico y social del municipio está evaluando a profundidad la situación y terminando en censo para coordinar las ayudas humanitarias. El alcalde pidió la solidaridad de los ciudadanos, en vista de que muchas personas quedaron solo con la ropa que llevaban puesta al momento de la emergencia.

El balance es positivo en el sentido de que no perdimos seres humanos, pero muy lamentable, porque perdieron todo por lo que han trabajado toda la vida

"El balance es positivo en el sentido de que no perdimos seres humanos, pero muy lamentable, porque perdieron todo por lo que han trabajado toda la vida", expresó Restrepo, quien añadió que desde las 4 a. m. de este lunes se dispusieron camiones de limpieza en las zonas para remover todo el pantano y el material.



