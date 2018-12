Fuego, el principal enemigo de las empresas en temporada decembrina

Globos, instalaciones de alumbrados, decoraciones eléctricas. Toda la parafernalia que hace visualmente atractiva a la Navidad, son un bálsamo para las empresas ya que pueden salvar un año económicamente malo.Esta temporada, según Fenalco Antioquia significa la cuarta parte de las ventas que el sector hace en el año, que para este se calcula en 9 billones de pesos.

Sin embargo, estos elementos también son peligros latentes debido al alto riesgo de incendios.



El pasado fin de semana se presentó el primer incendio en local comercial ocasionado por globo de mecha. Ocurrió en la tradicional Placita de Flórez, donde la caída de un globo de mecha ocasionó la conflagración del techo de un local comercial que gracias a la rápida acción de la ciudadanía y los bomberos lograron mitigar las llamas, sin consecuencias materiales ni humanas.

No siempre será así. En la Nochebuena del diciembre de 2007 un incendio de gran magnitud afectó el 60 por ciento de las bodegas de Almacenes Éxito, en Envigado.



En el 2015, otro incendio causado por la caída de un globo de mecha incandescente en una empresa de espuma en La Estrella ocasionó pérdidas superiores a los 8.000 millones de pesos y dejó a más de 120 personas en riesgo de perder su empleo.



Para Javier Sotelo, gerente de Osho Ingeniería, empresa consultora en sistemas de protección contra incendios, muchas de las grandes compañías han entendido la importancia de contar con sistemas de protección adecuados en caso de incendios.



“Medellín tiene un cuerpo de bomberos bien organizado, con gente entrenada, lo que la hace muy similar a Bogotá en cuanto a protección contra incendios. Sin embargo, este nivel de protección no es comparable con el que tienen los municipios y ciudades intermedias”, contó el directivo.

Agregó, que el reto está en que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) adopten una cultura para entender que los sistemas de protección contra incendios no son un gasto.



“Reconocer el riesgo de incendio como algo serio es el primer paso, pues ayudará a tomar conciencia de la importancia de estar preparados y protegidos”, aconsejó Sotelo.



Y es que solo basta un incendio para acabar con una empresa. Cifras del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) indican que en diciembre del año pasado se atendieron en la ciudad 11 incendios “al parecer provocados por globos de mecha, de los cuales seis casos fueron en estructuras y cinco forestales”.



Para esta temporada, la entidad aseguró que las ocho estaciones de bomberos que hay en la ciudad están disponibles de forma permanente las 24 horas del día.



Y aunque lo ideal sería que los bomberos no tuvieran que atender este tipo de emergencias, lamentablemente el valle de Aburrá no ha pasado una temporada de fin de año en la que no se registren conflagraciones en Navidad.

En los últimos tres años, las pérdidas por incendios al sector empresarial superan los 10.000 millones de pesos de acuerdo con datos de la Corporación Empresarial ProSUR.



“El mensaje ha calado y la situación ha mejorado. Pero un solo globo que caiga ya es suficiente motivo para nosotros estar alerta”, manifestó Carlos Viviescaz, director Ejecutivo de la Corporación Empresarial ProSUR.



Por su parte, Daniel José Alzate, gerente de Propiedad y Cumplimiento de Seguros SURA, que tiene su grueso de clientes en Antioquia, informó que la compañía tiene 76.168 asegurados contra incendio en el país, en su mayoría se trata de cliente empresa.



“En nuestro sistema todos se registran como incendio en general. Si bien no hemos tenido siniestros de las magnitudes de los que tuvimos en 2007 y 2014, se siguen presentando eventos menores, con una frecuencia importante”, expresó el directivo, quien agregó que se han implementado medidas de seguridad adicionales en esta temporada.Una de estas medidas consiste en no tener tejas traslúcidas o tenerlas con cubiertas con mallas metálicas que ayuden a evitar que una mecha inicie un incendio”, indicó Alzate.

¿Cómo protegerse?

Sotelo contó que lo ideal es que una compañía cuente con estudios de seguridad contra incendios los cuales involucran aspectos como: diseño de sistemas activos, pasivos y elementos de seguridad humana.



El directivo aseguró que contar con unos sistemas de protección adecuados y un plan de inspección, prueba y mantenimiento puede tener una afectividad hasta del 96 por ciento.“Las empresas tienen que ver estos sistemas como el Airbag de un carro, lo ideal es no necesitarlo pero sí tenerlo. Y no solo las empresas, los ciudadanos pueden involucrarse y ser parte activa de las estrategias de protección ante emergencias causadas por el fuego y, de esta manera, minimizar las consecuencias ocasionadas por un incendio”, dijo Sotelo.

Los incendios no siempre pueden venir de un globo. Tanto la empresa de ingeniería como la compañía de seguros, coinciden en tips de prevención para evitar conflagraciones causadas en la empresa.



No sobrecargar las tomas de corriente al momento de instalar los alumbrados y demás elementos navideños que requieran del uso de electricidad, pues esto podría recalentar dichos elementos e incluso el cableado y ocasionar un incendio; y no dejar encendidas las luces del árbol de Navidad y demás instalaciones cuando el lugar (casa o empresa) esté solo son algunas de las recomendaciones.

¿Navidad salva el año?

Fenalco calcula que el comercio en temporada navideña dejará ventas por cerca de 9 billones de pesos. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, mencionó, basado en la encuesta que hizo la agremiación, que los paisas gastarán en promedio 400.000 pesos en los regalos navideños.



Sector calzado, textil y juguetería son los que más movimiento tendrán en esta época.

Movimiento que esperan no se aplaque por las obras que desde tres años atrás están renovando al Centro, que si bien le cambiarán la cara al sector en el futuro, en el presente aleja a los compradores.



Centro Parrilla, peatonalización de la Playa, Corredor Junín, Paseo Bolívar, Corredores Verdes, entre otros, son para algunos comerciantes el Grinch que puede dañar la Navidad.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10