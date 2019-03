Estos son los señalados de la muerte de un docente en Medellín

Casi tres meses después de la muerte del docente del ITM y la Universidad Nacional, Jairo Rodas Areiza, cuyo cuerpo fue hallado en la comuna Buenos Aires, al oriente de Medellín, las autoridades dieron a conocer un cartel con los rostros de quienes estarían detrás de este crimen.En total, cuatro hombres y tres mujeres son los señalados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá de participar en el homicidio. Sobre estos, hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos.

“Después de un proceso de investigación por parte de las autoridades decidimos hacer públicos los rostros de estas personas para que la ciudadanía nos ayude con su identificación o su ubicación para posteriormente dar con su captura por el delito de homicidio y desaparición del profesor Jairo”, manifestó Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín.

De acuerdo con la investigación, prosiguió el secretario, al hombre le propinaron una sustancia alucinógena, que ya está identificada, para engañarlo, lo que posteriormente terminó con la muerte del educador.



Tobón agregó que el caso ya está en etapa final y ya se tiene la información necesaria para poder materializar las capturas.Sobre las personas señaladas, el secretario de Seguridad indicó que estas conforman una estructura criminal dedicada exclusivamente al delito de secuestro simple mediante uso de sustancias sicoactivas.

Este caso, de acuerdo con las pruebas que tienen, no tiene relación con la muerte del profesor turco canadiense Ramazan Gencay, que días antes de la muerte del docente colombiana, también su cuerpo apareció sin vida en circunstancias similares.



La última vez que Rodas fue visto, fue en la tarde noche del 30 de diciembre del 2018, cuando el hombre se encontró con un amigo de toda la vida para celebrar el fin de año.

Ambos estuvieron en varios establecimientos de la 70 tomando cerveza y fue en uno de esos en el que conocieron a dos mujeres con las que se trasladaron hasta el Parque Lleras, en El Poblado.



De acuerdo con el amigo, ellos no estaban borrachos y no vieron nada raro en las mujeres. Luego, a las 2 de la mañana, él se fue para su casa mientras que Rodas se quedó con ellas.



Lo que pasó de ahí hasta el momento del hallazgo de su cuerpo, al día siguiente, en Buenos Aires, es materia de investigación.



MEDELLÍN