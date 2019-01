Es incierto el futuro del vivero municipal de Medellín

Desde hace poco más de 78 años, la ciudad cuenta con un vivero municipal que se encarga de donar gran parte de las plantas que son sembradas en el espacio público.



Hoy, sin embargo, su futuro es incierto. El lote en el que está ubicado, sector de Castropol, en la comuna 14 de Medellín, está registrado como propiedad de EPM. La entidad, en consecuencia, envió un comunicado a la Alcaldía de Medellín pidiéndole claridad y definición frente al terreno.

¿Qué significa esto? La vicepresidenta de Suministros y Servicios Compartidos de EPM, Alejandra Vanegas, explicó que la dependencia a su cargo, al ser la responsable de la gestión inmobiliaria de la Empresa, por medio de la identificación y el saneamiento de los predios que son de su propiedad, le está solicitando a la secretaría de Infraestructura Física del Municipio que defina los mecanismos adecuados a implementar en el lote sin que se vea afectado su uso actual.



A lo que se refiere Vanegas es a que, tanto la Administración Municipal como EPM deben definir qué tipo de convenio regirá el lote. Un acuerdo podría ser firmar un contrato de arrendamiento.

La funcionaria aclaró que hasta el momento no hay ningún negocio con empresas terceras para desarrollar proyectos en ese predio. “Enviamos el comunicado porque claramente tenemos que sentarnos con la Alcaldía y encontrar acciones que no afecten el vivero”, agregó.



También indicó que el propósito del mensaje enviado a la Alcaldía fue mal interpretado por los empleados del vivero y habitantes del sector, en cuanto a que están pensando que deben abandonar el sitio.



Vanegas insistió en que EPM solo actúa como propietaria. Tanto la gestión, el desarrollo, la evolución y la administración de lo que ocurra en el vivero es responsabilidad del Municipio, precisó.



Aunque el futuro del lote parece ser positivo, de acuerdo con Vanegas, para los empleados, por el contrario, es negativo. Tanto que desde la secretaría de Infraestructura ya han venido analizando lugares para un posible traslado.

Sergio Ardila, empleado del vivero y miembro de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, contó que ante la contingencia la secretaría de Infraestructura propuso la utilización de un lote ubicado en el corregimiento de Altavista. Pero este, según Ardila, no cumple con las condiciones necesarias para soportar el traslado.



“Varios trabajadores conocimos el lote, pero vimos que había muchos problemas que no permitirían que el vivero se sostuviera. Aunque el área es grande, la vía de acceso es muy limitada y había que talar parte de un bosque nativo para darles paso a los insumos. Eso no tenía ningún sentido”, explicó.



Ardila agregó que la Alcaldía descartó la idea después de las denuncias hechas por parte de los trabajadores. El lote del corregimiento fue destinado para un vivero de menor capacidad que estará a cargo de la secretaría de Medio Ambiente dedicado a la siembra de árboles para la ciudad.



Otro sitio mencionado por la secretaría de Infraestructura es uno en el sector de La Frontera. Según el Sindicato, esa “es una salida de paso” puesto que a la Administración le quedaría menos de un año para dejar el actual vivero y no existe ningún tipo de diseño.

Así las cosas, hasta ahora no hay un predio debidamente adecuado para las funciones del vivero municipal y que sea de fácil acceso para la comunidad.

Los empleados aseguraron que la Alcaldía no tiene un plan de acción ante una posible intervención en el actual lote, por parte de EPM.



El vivero municipal, que cuenta con un área de 7.800 metros cuadrados, es el que se encarga del cultivo y entrega de plantas para espacios arbóreos y jardineras de la ciudad. Junto con el Jardín Botánico dota de espacios verdes muchos de los proyectos urbanos de la capital antioqueña. Parte de los corredores verdes y de las intervenciones del centro cuentan con especies que alguna vez fueron plantadas en ese sitio.



Carolina Ruiz

Para EL TIEMPO@carorure