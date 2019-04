EPM traslada costos de la contingencia a la Sociedad Hidroituango

La empresa EPM informó este martes 9 de abril que le trasladará a la Sociedad Hidroituango los costos originados por la contingencia que vive hace un año el proyecto hidroeléctrico Ituango. Según voceros de EPM, esto quiere decir que la compañía podrá extender el tiempo previsto de operación del proyecto (50 años) hasta que recupere la inversión adicional que hace para mitigar dicha contingencia.

La compañía explicó que continuará liderando los trabajos en los distintos frentes para recuperar el proyecto, pero que debe hacer el traslado de los valores correspondientes a la contingencia porque estos corresponden a costos propios de la construcción del proyecto.



Fuentes de EPM aclararon que la Sociedad no deberá hacer pagos, sino someterse a que la operación de la hidroeléctrica se haga por más de los 50 años acordados, tiempo adicional que será determinado por los precios de la energía.



"Esta decisión está enmarcada en lo dispuesto por el contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver” a los 50 años la central) y se deriva de los resultados obtenidos del análisis de causa raíz realizado por la firma noruego-chilena Skava Consulting", explicó la empresa en un comunicado.



Cabe recordar que según los resultados de este estudio, la hipótesis más probable es que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación (GAD) se debió a la 'erosión progresiva de una zona de cizalla a nivel del piso de la GAD', para la cual el diseñador – asesor no dispuso el tratamiento adecuado.

De acuerdo con la matriz de riesgos del contrato Boomt, los riesgos asociados al diseño y al diseñador - asesor son responsabilidad de la Sociedad Hidroituango, cuyos principales accionistas son el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), el Departamento de Antioquia y EPM.



Para EPM, este ha sido el único estudio causa – raíz que tiene los elementos para determinar con precisión lo ocurrido en la hidroeléctrica. Los otros análisis de los que se ha hablado, como el estudio contratado por la gobernación de Antioquia y que hizo la Universidad Nacional; así como el informe enviado por un grupo de expertos de Estados Unidos, son estudios de riesgo, no de causa – raíz.



Sin embargo, Luis Pérez, gobernador de Antioquia, ha dicho en varias ocasiones que el estudio que EPM contrató no tiene validez, pues la postura de la junta directiva de Hidroituango S.A. es que el constructor de la obra, es decir EPM, no es el que dice si se equivocó o no.



“Nosotros tenemos muy claro que hubo errores constructivos. Tenemos claro que ese túnel auxiliar que colapsó se construyó en contra la voluntad de los técnicos y hasta sin licencia ambiental y sin diseño definitivo. Nosotros como dueños somos los que tenemos que empezar a buscar la causa de la catástrofe. No faltaba más que el constructor venga a alzarles la voz a los dueños de la empresa y a decir que nos tenemos que someter al diagnóstico que ellos hagan”, puntualizó el mandatario departamental.



