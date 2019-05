EPM suspendió suministro de gas natural vehicular en 7 estaciones

EPM informó la suspensión del suministro de gas natural vehicular en 7 de sus 15 estaciones para realizar trabajos de estabilización de la red de gas natural en el municipio de Copacabana, vereda Ancón 2, ubicado en el norte del Valle de Aburrá.

Agregó la empresa de servicios públicos, que las estaciones de servicio que no están operando son las siguientes:

"EPM ofrece excusas a los usuarios de este servicio y trabaja para normalizar

el suministro lo antes posible en las estaciones mencionadas. Para mayor información comuníquese con la Línea gratuita de Atención al Cliente 44 44 115", informó la empresa.



Aclaró, que las otras estaciones sí estarán disponibles para abastecimiento de gas natural vehicular. Estas son:



- EPM Belén: Calle 30A No. 69C – 11, Medellín.

- EPM Bolivariana: Avenida 33 No. 66A - 21, Medellín

- EPM Caribe: Carrera 64C No 72 - 226, Medellín.

- EPM La 30: Carrera 65 No. 30 - 40, Medellín.

- EPM Punto Cero: Diagonal 64 E No. 67 – 405, Medellín.

- EPM Itagüí: Carrera 52 No. 60 - 110, municipio de Itagüí.

- EPM Aeropuerto José María Córdova - Rionegro: Glorieta del aeropuerto JMC.

- EPM Navarra- Apartadó: Carrera 100 No 73A - 12 / Km 1, vía Apartadó –

Carepa, región de Urabá.



MEDELLÍN