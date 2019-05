EPM restableció el servicio de gas natural vehicular en 7 estaciones

EPM afirmó, a través de un comunicado, que se restableció el servicio de gasoducto en siete estaciones de gas natural vehicular en el valle de Aburrá, afectadas por trabajos realizados en el sector Ancón 2, municipio de Copacabana. Las reparaciones concluyeron este martes 7 de mayo.



“El gasoducto de distribución fue afectado la semana anterior por movimientos de tierra en el sector Ancón. Gracias al recurso humano y técnico de EPM, se evitó que los hogares, los comercios y la industria se vieran impactados en el suministro de gas natural”, dijo Juan Carlos Gómez, gerente gas región metropolitana de EPM

En total, 15 estaciones de servicios de gas natural vehicular se encuentran en operación. La empresa aclaró que las estaciones de servicio que ingresaron de nuevo son las siguientes:



• EPM Aguacatala: Carrera 50E No. 10 Sur 130, Medellín.

• EPM Avenida Oriental: Calle 41 No. 46 - 29, Medellín.

• EPM Castilla: Transversal 78 No. 65 - 71, Medellín.

• EPM El Bosque: Carrera 52 No. 78 - 20. Medellín.

• EPM Exposiciones: Calle 36 No. 53 - 55, Medellín.

• EPM Las Vegas: Carrera 48 No. 30 Sur 48, Envigado.

• EPM Mayorca: Calle 57 sur No. 48 - 25, Sabaneta.

Y las estaciones que han preservado su servicio de manera normal son:



• EPM Belén: Calle 30A No. 69C- 11, Medellín.

• EPM Bolivariana: Avenida 33 No. 66A - 21, Medellín.

• EPM Caribe: Carrera 64C No 72 - 226, Medellín.

• EPM La 30: Carrera 65 No. 30 - 40, Medellín.

• EPM Punto Cero: Diagonal 64 E No. 67-405, Medellín.

• EPM Itagüí: Carrera 52 No. 60 - 110, municipio de Itagüí.

• EPM Aeropuerto José María Córdova- Rionegro.

• EPM Navarra- Apartadó: vía Apartadó- Carepa, región de Urabá.



MEDELLÍN