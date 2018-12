Video registró la entrega de panfleto amenazante a concejal antioqueño

Cuando llegó al Salón de Reuniones del concejo de Turbo, el pasado lunes 17 de diciembre, el corporado Jimmy Orejuela una de las funcionarias le entregó un documento que le habían dejado allí momentos antes.



Se trataba de un panfleto amenazante en el que le decían al corporado que no interfiera en los proyectos municipales en los cuales los emisores tienen aparentes intereses.

“Se caen los proyectos y te caes tú familia (…) no creas que estamos jugando”, dice el mensaje escrito a mano sobre papel amarillo y con reiteradas faltas de ortografía.



Para Orejuela, más allá del temor por su integridad física o la de su familia, lo que siente en el momento es indignación pues cree que están evitando que se haga un verdadero control político en el municipio.



Cámaras del sector captaron el momento en el que un hombre vestido de blanco se acerca al lugar y entrega el panfleto. El concejal indicó que el material ya fue entregado a las autoridades competentes y que de igual forma ya instauró la respectiva denuncia en Fiscalía.



“Desde el momento que dije que el presupuesto del municipio de Turbo no se podía aprobar porque había errores de forma y de fondo he recibido llamadas intimidatorias de personas, no sé si dentro o fuera de la administración, que se han sentido incómodas con este control político”, expresó el concejal.

Añadió, que hay proyectos como vigencias futuras por 37.000 millones de pesos y otro de subsidios de vivienda que han revisado con lupa los cabildantes y que podrían tener irregularidades.



Orejuela no es el único concejal que ha recibido intimidaciones. Los corporados Carlos Beer Valencia y Joiver Torres también han sido amenazados, según indicó Orejuela, por los minuciosos debates que hacen de control político.



“Les han pedido que se queden callados si no quieren que les pase a un exconcejal del municipio, quien encontraron muerto en la orilla de una carretera. Es algo muy preocupante y esperamos que las autoridades aceleren las respectivas investigaciones”, indicó el concejal Orejuela, quien este 18 de diciembre se reunirá con las autoridades para reforzar su esquema de seguridad.

