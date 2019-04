En Medellín prueban mezcla asfáltica de última tecnología

En 2015, de acuerdo con la alcaldía de Medellín, el 70 por ciento de la malla vial estaba en regular estado, lo que se volvió un riesgo latente para la seguridad vial ante el crecimiento continuado del parque automotor.Más allá de la inversión de 308.000 millones de pesos desde el 2016, el plan de la alcaldía para recuperar la malla vial y dejarla en estado bueno en un 70 por ciento, incluye una nueva mezcla asfáltica que le brinde mayor resistencia y durabilidad en el tiempo.

Es por eso que desde hace pocos meses comenzó una prueba piloto al utilizar una mezcla asfáltica flexible conocida como SMA (Stone Masthic Asphalt), que se caracteriza por ser una nueva metodología que permite repavimentar vías con un material más grueso y fino.



Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura de Medellín, indicó que previo a la elección de esta mezcla, se hizo un trabajo de lo que se viene usando en el mundo y aseguró que la SMA es la que ya se está usando en Europa, Norteamérica y algunas ciudades en Sudamérica.“Somos la primera en el país en utilizarla. Uno de los principales beneficios de esta mezcla es la reducción de costos a largo plazo, una mayor resistencia al agrietamiento y una disminución en los niveles de ruido al paso de los automotores”, explicó la secretaria.

Añadió, que la prueba se hizo en 1,3 kilómetros de la calle Carabobo, centro de Medellín, una de las vías con más tránsito vehicular en donde los resultados han mostrado mejores prácticas en resistencia y deformación.



Se espera que en pocas semanas estén todos los resultados de la prueba para determinar si esta mezcla se seguirá utilizando y en qué vías. Por el momento, según Palacio, la próxima sería en la avenida Oriental, también en el Centro.Un aspecto importante que destacó la secretaria de Infraestructura, es que esta nueva mezcla no se requiere hacer modificaciones a las especificaciones ni a las normas vigentes dispuestas por el Invías, ni tampoco tiene injerencia en las prácticas de colocación y compactación del pavimento.

Es la base granular la que absorbe la carga vehicular. La mezcla sirve es para generar mayor comodidad, seguridad y rapidez

Para Jorge Eliécer Córdoba Maquilón, docente de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Medellín, es necesario e importante que la ciudad modernice las mezclas asfálticas.



Sin embargo, aclaró que el beneficio de esta no es soportar el incremento del número de vehículos que por allí transitan.



“La mezcla asfáltica no absorbe la carga sino que la transmite a la estructura de pavimento que es la carpeta, la base granular, la sub base granular y subrasante. Es la base granular la que absorbe la carga. La mezcla sirve es para generar mayor comodidad, seguridad y rapidez en la circulación”, manifestó el experto.Para el experto académico, el principal beneficio de este tipo de mezclas SMA es que los vehículos tienen menos problemas de frenado, principalmente cuando llueve mucho pues permite mayor adherencia de las llantas con el pavimento, especialmente en zonas de alta velocidad.

Los trabajos de reparación lo conforman 17 cuadrillas que realizaron en promedio, 120 reparaciones diarias. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Córdoba indicó que en Medellín hay mucha investigación sobre ese tema y ya se han hecho pruebas con diferentes tipos de mezclas.



“Por ejemplo, nosotros utilizamos una mezcla tibia que tiene un aditivo que baja la temperatura de producción utilizando aceite de palma. Es una mezcla que permite que el agua permee cuando llueva y no haya problema de adherencia en la superficie. Con esta se hizo una prueba en Envigado y en la Regional con Eafit”, indicó el docente, quien agregó también ha desarrollado mezclas utilizando caucho de llanta y hasta botellas PET, buscando aportar mediante el tema ambiental que es una de las tendencias actuales, de reciclarlas y reaprovecharlas.



En cuanto a costos, aseguró que estas nuevas mezclas no son más económicas, sino que por lo general son más costosas porque tienen más contenido de asfalto (6,5 y 6,9 por ciento y la mezcla normal está en 5,5 por ciento).



Sobre, esto la secretaria Palacio indicó que sí se generaría una optimización de costos a corto y largo plazo pues requerirán menos mantenimientos puntuales.

Aclaró la servidora pública, que de los 2.159 kilómetros calzada que tiene la ciudad, el 87,7 por ciento (1.894 kilómetros) es pavimento flexible por lo que hay bastante margen para el uso de esta nueva mezcla cuando se requiera.



“El mantenimiento debe hacerse constantemente pues el desgaste es natural por envejecimiento normal por años, sumado a los factores climáticos y el tránsito”, puntualizó la secretaría.



En cuanto a huecos, la dependencia aseguró que en los últimos dos años han tapado más de 35.000 huecos en diferentes zonas de la ciudad.



La meta, puntualizó la secretaria, es llegar a los 11.000 huecos tapados este año y le recordó a la ciudadanía que pueden hacer sus reportes en la aplicación móvil HuecosMed.



