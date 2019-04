Empresa de cannabis medicinal de Antioquia ¿puro humo?

La gobernación de Antioquia aspira ser un fuerte competidor en el mercado del cannabis medicinal, una industria que está por todo lo alto y que para el 2025 podría alcanzar 146.000 millones de dólares según un informe de Grand View Research.El pasado 25 de febrero, Luis Pérez, gobernador departamental, anunció la creación de una empresa de este tipo, en asocio con la Universidad de Antioquia.

“Hace más de un año y medio veníamos con la idea. Se llamará Cannabis Salud S.A.S. y la idea va más allá de producir y comercializar medicamentos en salud, sino que produciremos cannabis in vitro para que sea un mejoramiento genético mayor y se produzca más rápido. Y también le compraremos al que está vendiendo aceite de cannabis para reprocesarlo y hacer otro tipo de medicamentos”, explicó el gobernador.Dicha sociedad contará con una inversión inicial de 440.000 millones de pesos y está constituida por la Universidad de Antioquia, que tendrá una participación del 45 por ciento, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), con el 44 y la Fundación Universidad de Antioquia que entrará con el 11 por ciento restante.



La idea va más allá de producir y comercializar medicamentos en salud, sino que produciremos cannabis in vitro para que sea un mejoramiento genético mayor y se produzca más rápido FACEBOOK

TWITTER

Y aunque entregó como fecha para la firma de la creación de dicha empresa este 17 de marzo, la Universidad de Antioquia informó que aún no hay fecha establecida para este proceso.



Para el mandatario departamental, esta decisión tiene un impacto económico importante para las finanzas de Antioquia “porque entraremos a un mercado de 120.000 millones de dólares que es lo que mueve el cannabis medicinal en el mundo. Y también tiene un impacto cultural porque hay que hablar con naturalidad de algo que parecía escondido”.



Por su parte, Diego Rojas Vahos, jefe Química Farmacéutica de la Universidad CES, manifestó que desde hace casi dos años la gobernación tuvo la idea de que el cannabis medicinal fuera un monopolio del departamento como lo es la producción de alcohol.

“La gobernación quería acoger a todas las empresas que produjeran, pero eso se cayó porque se demoraron mucho en tomar las decisiones, quizá porque es una entidad oficial, y los privados tomaron decisiones más rápido. Además, en ese momento ya había otras iniciativas mucho más avanzadas como la alianza que tiene la Universidad CES y la empresa PharmaCielo y que ya va para dos años trabajando juntos en un proyecto similar al de la gobernación y la U. de A”, dijo Rojas.



Precisamente, Federico Cock-Correa, CEO de PharmaCielo, indicó que “Nuestras instalaciones tienen 12,1 hectáreas de invernaderos al aire libre listos para recibir cultivos, y proveeremos plántulas, para su crecimiento final, a más de 1.000 hectáreas de cultivadores subcontratados que también cultivan en invernaderos al aire libre”.

Por eso, es difícil que la gobernación logre dicho monopolio, pues solamente en el Oriente antioqueño hay seis o siete empresas que consideró, ya están muy consolidadas.



De igual forma, el directivo indicó que en PharmaCielo tienen claros los objetivos desde la producción, el procesamiento y la comercialización.

“La gobernación, según tengo entendido, quiere establecer un centro de genética para propagación de material vegetal y hacer luego una transferencia a cultivadores de la zona”, dijo el directivo.

Nuestras instalaciones tienen 12,1 hectáreas de invernaderos al aire libre listos para recibir cultivos FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, tanto Cock-Correa como Rojas, coincidieron en que hay mucho margen de maniobrabilidad para esta y las otras empresas que ya hay.



“Es un campo con muy buena proyección. Tanto, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le otorgan a Colombia el 44 por ciento del cupo total de producción mundial de cannabis para uso medicinal. De ese cupo no se ha cubierto nada porque todavía no hay un solo producto colombiano a partir del cultivo de cannabis. No se ha podido distribuir el primero porque falta todo un tema farmacéutico de largo aliento, como obtener el registro sanitario ante el Invima, que se logra tras un estudio de estabilidad que dura mínimo un año y requiere de una caracterización de producto”, indicó el jefe de Química Farmacéutica del CES.



Para finales de este año, agregó, espera que ya las empresas hayan logrado la creación de sus primeros productos.

Pharmacielo iniciará la transformación de la planta en extractos de aceite de cannabis medicinal. Jaiver Nieto Álvarez/EL TIEMPO Foto:

Lo que le espera a la empresa de la gobernación

Una vez se logre la firma para la creación de la empresa Cannabis Salud S.A.S., esta deberá surtir una serie de procesos para comenzar a operar.



Henry Muñoz Vallejo, abogado de Colombian Cannabis Lawyers, explicó que “la norma dice que en 30 días se deben dar los requerimientos y en otros 30 días hábiles, aplazables por otros 70, se entregaría la notificación. En este momento, es que debe aplicar para obtener las licencias para lo que se requiere cumplir varios protocoles que pueden durar hasta un mes en su construcción”.



Posteriormente se debe aplicar a las licencias ante el Gobierno Nacional, algo que puede tardar entre seis y ocho meses para emitir el acto administrativo.



Con corte al 18 de febrero de este año, Minjusticia, a través de la subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes, ha expedido 193 licencias para el uso médico y científico del cannabis. De esas, 101 son para cultivo de plantas de cannabis no sicoactivo, 71 para sicoactivo y 21 para uso de semillas para siembra.



De igual forma, hay otra licencia más, que otorga MinSalud, que es para la fabricación de derivados de cannabis ya sea para uso nacional, para investigación científica y/o para exportación.

Tumbando mitos

El jefe de Química Farmacéutica del CES aclaró que el uso medicinal es muy diferente al uso recreacional o recreativo que se ha aprobado en otros países.



“Hay una creencia popular que cuando a un paciente le recetan cannabis medicinal quiere decir que va a fumar marihuana y no es así, son dos eventos completamente apartes. Desde la industria farmacéutica se cultiva la planta para extraer los compuestos y con esto hacer medicamentos como tabletas, parches, inhaladores y otras formas, pero nunca fumar, porque fumar tiene los efectos similares que el tabaco, porque tiene sustancias cancerígenas”, aclaró Rojas.



En Colombia se definió que el uso prioritario del cannabis se da para tres, máximo cuatro situaciones médicas: Dolor crónico, manejo de epilepsia, efectos de estrés postraumático y el cuarto uso, que sigue en estudio y falta validación, es mejorar los tratamientos de quimioterapia, pues disminuiría los efectos adversos como caída del cabello, desligamiento de la piel y vómito.

Desde la industria farmacéutica se cultiva la planta para extraer los compuestos y con esto hacer medicamentos como tabletas, parches, inhaladores y otras formas, pero nunca fumar FACEBOOK

TWITTER

De igual forma, ambos expertos concordaron que la altitud y las temperaturas del país son óptimas para el cultivo de esta planta para uso medicinal, situaciones que se fortalecen por ser un país sin estaciones, lo que permite un cultivo durante todo el año.



“A la fecha hay 230 compañías dedicadas de manera legal a esta industria, de las cuales Cundinamarca lidera el escalafón, seguido por Antioquia, que tiene 49 licencias y 118 en proceso de trámite. Por eso creemos que es un gran logro para la gobernación y para la U. de A. sacar adelante esta empresa pues tiene todas las posibilidades de ser una compañía exitosa que mejorará las rentas del Departamento. Es un mercado con ventas exorbitantes que puede relegar otros cultivos en Antioquia”, aseguró el abogado Muñoz.



Indicó, que cuando PharmaCielo salió a la oferta pública, lo hizo a 2,50 dólares canadienses y en menos de dos días subió a 13 dólares. “Actualmente las acciones están en 9 o 10 dólares”, puntualizó.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10