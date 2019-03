Gobernación de Pérez polemiza con Fajardo por parques educativos

Después de que dos Acciones Populares fueran falladas en contra de la actual gobernación del departamento, por la falta de mantenimiento de los parques educativos que fueron construidos en la pasada gobernación de Sergio Fajardo Valderrama, el actual secretario de Educación, Néstor David Restrepo Bonnet, salió en defensa de la administración de Luis Pérez y aseguró que las obras que recibió presentaban fallas estructurales.

“Hay 24 procesos sancionatorios por parte de Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) a constructores de parques educativos por diseños errados, por fallas estructurales. Hoy a un parque educativo no se le cae el techo por falta de mantenimiento, se cae porque el diseño fue equivocado, fue mal construido”, dijo Restrepo quien reiteró que dichas fallas fueron causadas por los constructores contratados por la administración anterior.



El funcionario agregó que el departamento cuenta actualmente con 40 parques educativos en funcionamiento, algunas de esas edificaciones lo hacen con dificultades en infraestructura. De los 80 parques educativos propuestos en la administración del exgobernador Fajardo, 21 fueron terminados en el mandato de Pérez. En el momento están finalizando las obras en Buriticá, Yali y Santo Domingo.



De acuerdo con Restrepo, en el 2016 la secretaría de Educación recibió un presupuesto de 40.000 millones de pesos para el mantenimiento de 80 parques y 10 ciudadelas educativas. De esos recursos, 19.000 millones de pesos estaban reservados para atender 4.400 sedes educativas (escuelas y colegios) en el departamento.

#Atención ¡Los #ParquesEducativos son de la comunidad! Acá toda la verdad sobre cómo se logró, a través de Acciones Populares, que el actual gobernador de Antioquia garantizara su funcionamiento 👉 https://t.co/fY8vZBJAlC pic.twitter.com/BGTVvPjlbE — Compromiso Ciudadano (@compromisociu) 20 de marzo de 2019

Para el secretario la preocupación de la gobernación no puede estar centrada únicamente en el mantenimiento de los parques, y consideró que es un error enfocar la política educativa de la Administración Departamental en ese tipo de edificaciones.



“No buscamos construir figuras faraónicas a la persona. En esta administración, el objetivo no es construir grandes megacolegios, sino responderles a las comunidades con instituciones tradicionales con adecuación y mejoras estructurales”, dijo.



Al respecto, Jessica Stephenson, subsecretaria de Parques Educativos en la gobernación de Fajardo, dijo que es “absolutamente falso que los problemas de funcionamiento de los parques sean por fallas en las obras, el problema principal es que la gobernación actual le quitó toda la financiación a los parques educativos. Nosotros habíamos dejado unos recursos de regalías para programas educativos y de dotación. Ellos no han pagado la programación educativa, ni el funcionamiento de los parques”, denunció Stephenson.



Agregó, además, que los contratistas fueron demandados por falta de atención a las garantías de la obra, no por fallos en los diseños. También, desmintió que la gobernación de Fajardo solo haya dejado 19.000 millones de pesos para el mantenimiento de infraestructura educativa. “Nosotros invertimos 581.000 millones de pesos en los cuatro años en más de 800 instituciones de Antioquia, la actual administración solo reporta que ha destinado 150.000 millones de pesos y le quitó 40.000 a los parques”, afirmó.

Hoy a un parque educativo no se le cae el techo por falta de mantenimiento, hoy se cae porque el diseño fue equivocado, fue mal construido FACEBOOK

TWITTER

La discusión entre las dos administraciones se agudizó cuando se conocieron los fallos sobre el estado de los parques educativos de Argelia y Maceo. En el primero, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en segunda instancia, falló a favor de los demandantes que reclamaron a la gobernación de Luis Pérez por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la edificación, la cual no se ha puesto en completo funcionamiento a pesar de que la obra fue entregada a la comunidad en el 2015.



En el caso del Parque Educativo de Maceo, el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín, reconoció que fue vulnerado el derecho a la moralidad administrativa y al patrimonio público. Es decir, funcionarios públicos actuaron en contra del interés colectivo.



“Estas primeras decisiones envían un mensaje contundente a los gobernantes: las políticas públicas y la confianza legítima de los ciudadanos se respeta y no se acepta que los gobernantes ataquen, ignoren o entierren los programas y proyectos que desarrollen los derechos de las personas y que las obligaciones adquiridas con otras instituciones se deben cumplir de buena fe”, manifestaron en un comunicado Félix Antonio Avilez y Ana Lia Suarez, voceros del movimiento Compromiso Ciudadano, liderado por Fajardo.



Los voceros anunciaron que hay otras Acciones Populares presentadas en curso, incluso, comunidades del departamento preparan acciones del mismo tipo.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN