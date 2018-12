El drama del conductor de Uber castigado 25 años sin pase en Medellín

24 meses con Uber le costaron a Juan Carlos Rendón, 25 años sin su licencia de conducción.



Una sanción que compara como si hubiera sido sorprendido conduciendo en alto estado de embriaguez o como si hubiera atropellado a alguien con en su vehículo. Ninguna de los dos cosas pasaron.

Aún así, ese fue el castigo recibido por la Secretaría de Movilidad que le quitó el pase por un cuarto de siglo por reincidir al prestar un servicio de transporte público bajo la plataforma Uber.



Así, el hombre no podrá conducir un vehículo hasta el 10 de mayo del 2043, cuando tenga 89 años. Algo que él considera excesivo y sumamente perjudicial, pues su pase de conducción es su herramienta más importante de trabajo.



"Me parece algo completamente absurdo lo que está pasando. Estoy pagando por las promesas incumplidas de una empresa y por un problema personal por el guarda que me hizo el procedimiento, porque no fue legal", asegura el hombre.

Cabe recordar, que desde el pasado 12 de diciembre el Ministerio de Transporte reiteró a las autoridades de tránsito que está vigente la Resolución que prohíbe a los vehículos particulares la prestación de servicio de transporte público sin justa causa.



Dicha resolución, ordena la suspensión de la licencia de conducción a quien que realice esta práctica y en caso de ser reincidente, se cancelará la misma y solo se podrá pedir de nuevo después de 25 años. Como es el caso de Juan Carlos.

Si bien el caso de este hombre comenzó en julio del 2017, fue apenas hasta hace dos meses cuando se enteró de la suspensión de su licencia de conducción.



"Hasta hace poco llevaba una vida muy tranquila. No debía un solo peso en el tránsito y siempre he trabajado como conductor. Ahora me movilizo a pie todos los días desde el Centro hasta el barrio Caribe (sede del Tránsito en Medellín) para ver en qué va el proceso. Tengo una multa que con intereses va en más de un millón de pesos y no tengo con qué pagar ¿y cómo lo hago? si llevo un año y medio sin trabajo", aseguró el hombre.



Juan Carlos aseguró que el lío con el tránsito es de índole personal, asegurando que en el momento que le inmovilizaron el vehículo, cuando recogía a un pasajero en un centro comercial de El Poblado, el agente de tránsito le exigió revisarle el celular.

Al negarse, asegura que se enfrascó en una discusión con los agentes lo que desembocó en lo que él considera una "situación personal contra mí porque no me dejé revisar el celular, como es mi derecho".



Para terminar de completar su drama, Juan Carlos también indicó que la empresa Uber ni se ha comunicado con él ni tampoco le responde las llamadas.



"La única opción que tengo es demandar, tanto al funcionario que me hizo el procedimiento de manera irregular como a Uber, porque como empresa engatusa a los conductores prometiendo muchos beneficios, pero en situaciones como esta los abandona. La empresa debería responder por la multa y por el tiempo que he estado sin trabajar", indica el afectado.



