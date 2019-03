‘El boxeo en Antioquia se está acabando’: Yuberjen Martínez

Yuberjen Martínez, Jorge Vivas, Céiber Ávila y Jhon Lennon Gutiérrez, cuatro de las principales figuras del Boxeo en el país, denunciaron que la Liga de Boxeo de Antioquia atraviesa una grave crisis. Aseguran que la Liga dejó de patrocinarlos para participar en torneos nacionales y los jóvenes que se entrenan en los semilleros están abandonados.

“Queremos ser muy específicos y decirle a Don Amílcar que si no puede con ese cargo mejor renuncie. Nosotros, como dolientes, miramos las nuevas generaciones y vemos que si nos llegamos a ir, no hay quien nos reemplace”, dijo Yuberjen Martínez.



Amílcar Puentes es el presidente de la Liga de Boxeo de Antioqiua. Según fuentes cercanas a esa organización, el descontento con su gestión viene de años atrás.

Puentes fue también el coordinador del convenio 157 de 2017, el contrato que generó un escándalo en el que Indeportes Antioquia pidió a Fedelian esclarecer el manejo de un millonario rubro de dinero, que aún no aparece. En esas investigaciones fue acusado de emitir cuentas de cobro por varios millones de pesos, que luego carecían de soportes.



Los deportistas dicen que Indeportes se niega a desembolsarle los recursos a la Liga por la participación de Puentes en el polémico contrato. Este diario quiso consultar la versión de Indeportes, que por ahora no ha confirmado o desmentido esta información. Así mismo, no fue posible obtener respuestas del presidente de la Liga Amílcar Puentes.

Avila también denunció que los niños y jóvenes en formación están abandonados. Desde hace cuatro años aproximadamente no se volvieron a concentrarse para entrenar para los torneos.



“Últimamente no hay concentraciones. También falta acompañamiento en la parte médica, valorarlos, darles ayuda”, dijo Ávila.



Por su parte, Vivas no entiende por qué los boxeadores de alto rendimiento del departamento, no pueden vestir el uniforme de Antioquia.



Dijo que la Liga los ha dejado ‘tirados’ en otras ciudades, donde otros departamentos se han encargado de su transporte, alimentación y hospedaje.



