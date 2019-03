El árbol que lleva más de 500 años dando sombra en suelo antioqueño

Jorge Iván Ortiz, jardinero de del parque recreativo Comfama, en Rionegro, conoce este árbol desde que tenía un año de edad.

​

Su padre, Miguel Ángel Ortiz , llegó a este lugar en el año 1972 cuando no existía el parque recreativo, sino que era un finca que pertenecía a la familia Tobón Arbeláez a donde llegó a trabajar. Una de sus misiones: estar pendiente del ‘árbol raro’.

En 1973 Comfama adquirió esos predios, y construyó lo que hoy se conoce como el parque recreativo.

En esa misma época, Gabriel Obregón Botero, vecino de la zona, intercedió con Comfama y la alcaldía de Rionegro para que se siguiera prestando atención al árbol.

Según Obregón, varias generaciones de su familia habían cuidado esta especie, que era un legado familiar de más de 300 años.



De acuerdo con registros del mismo Obregón, este árbol está en ese lugar desde antes de la llegada de Cristóbal Colón a América.



Luego de la negociación, Miguel Ángel entró a formar parte de la caja de compensación donde laboró por 23 años, 18 de los cuales fueron dedicados a sacar las plántulas del ‘árbol raro’, para preservar su especie. En ese tiempo logró sacar dos plántulas, pero murieron.

El primer hijo del árbol raro sembrado en el parque de Comfama en Rionegro. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Miguel Ángel murió en 1995. Es ahí cuando su hijo, Jorge Iván, se hizo cargo del trabajo y legado de su padre con el apoyo de Comfama.



En ese mismo año comenzó a recoger semillas y muchas salían estériles, otras llegaban hasta cierto tope y de ahí no pasaban. Luego de 10 años de investigación, de intentos fallidos y de aprender de ellos, en el 2005, logró sacar la primera plántula, una planta germinada.



Asimismo, alcanzó a comprender cosas con las semillas como que entre los meses de noviembre y enero germinan más y se perdían menos. Además, que en esa época del año el ‘árbol raro’ daba un mayor número de ellas.

También descubrió que para que el grano naciera se debían plantar inmediatamente, caían las semillas del árbol. No se podía esperar a que comenzara a deshidratarse y a secarse.

“Hay algo que le aprendí mucho a mi papá y fue la perseverancia, a nunca quedarse con el no y ya. Debe haber una explicación”, cuenta Jorge.



En el 2013, después de ocho años de la germinación de la primera plántula, y de un proceso lento de cuidados y crecimiento en una matera, fue trasplantado el primer espécimen del ‘árbol raro’ dentro del parque Comfama. Este fue puesto al lado del punto de información del parque.



“Quebré la matera porque no quería dañar alguna de sus raíces y que esto afectara su desarrollo o crecimiento en el la tierra”, recuerda el jardinero.



Este proceso ha demostrado que el crecimiento de esta especies es bastante lento porque durante 15 años el hijo del ‘árbol raro’ solo ha crecido un metro con 60 centímetros.



Jorge no solo se apropia de sacar las semillas sino que, además, él es el único que se encarga de sus cuidados como son el abono, fumigada, podada, riego y de los cercamientos que evitan que las personas que visitan el parque puedan dañarlo.

Con lo aprendido de la primera planta que germinó, Jorge ya tarda en sacar nuevas plántulas entre 8 y 12 meses. Él, junto con la caja de compensación, quiere desarrollar un plan piloto para mostrar a la gente el proceso con esta especie.



Comfama ha hecho investigaciones para saber si en alguna partedel mundo hay un registro de un árbol como este.



Pero, según Rosana Arizmendi Mejía, responsable de la escuela de naturaleza y sostenibilidad de Comfama, este resultado ha sido negativo.



Arismendi agrega que sería muy importante que científicos de algún jardín botánico del mundo se animara a trabajar en conjunto con Comfama para hacer un estudio para medir con mayor exactitud la edad del árbol, estudiar su ecología, que no se conoce al solo haber este especimen y porque solo hay uno, justamente en esta zona del Oriente.

Jorge Iván Ortíz se encarga él mismo de los cuidados de las plántulas. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

También manifiesta que un estudio más profundo podría, incluso, repoblar los bosques andinos de donde procede el ‘árbol raro’.



Contaminación y urbanismo de Rionegro



A pesar del desarrollo urbano y el aumento del parque vehicular en Rionegro, el ‘árbol raro’ pareciera no verse afectado por este fenómeno.

Sinembargo, Jorge sí ha notado que este especimen a tenido algunos cambios en su actividad.



“En la época de mi papá el árbol solo daba cuatro o cinco semillas cada cuatro o cinco años, pero hoy día esta dando unas 500 semillas por año”, explica.



Añade que podría se un mensaje que estaría dando el árbol donde está diciendo que lo reproduzcan porque está en una etapa terminal en su vida.



“Ha tenido un cambio acelerado, pero no sabemos si obedece a la contaminación o a que anteriormente estaba en un zona con mayor sombra y la exposición al sol acelere el proceso de floración”, manifiesta.



Desde que haya personas apasionadas y que no bajen su ánimo al primer tropiezo, como Jorge y su padre Miguel Ángel, especies animales y vegetales como el ‘árbol raro’ tendrán oportunidad de estar por otros 500 años en el planeta.





GUILLERMO OSSA

Fotoperiodista de EL TIEMPO

En Instagram: @guillermoossa