Proyecto tranvía de la 80 de Medellín: sin tren pero con vías

Mientras surte el proceso para que el tranvía de la 80 sea incluido en el Plan de Desarrollo Nacional y obtenga, por parte del Gobierno, cerca del 70 por ciento de los 2,25 billones de pesos necesarios para su construcción, la ciudad comenzó a dejar listas las vías por las que pasará este futuro sistema de transporte masivo.

Se trata de las siete intersecciones viales a lo largo de los 13,5 kilómetros que comprende el proyecto, desde Caribe hasta la Aguacatala: Colombia, San Juan, calle 30, El Rodeo, Rinconcito ecuatoriano, calle 33 y La Mota.Lo que es claro, según la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), es que en esta administración se comenzarán obras en dos intercambios viales pero se dejarán los diseños definitivos para los siete. Será la próxima administración la que decida darle continuidad y fijar fechas de inicio de obras.

La EDU firmó dos convenios con la secretaría de Infraestructura de Medellín para diseñar las siete intersecciones viales y ejecutar dos de esas (Colombia y San Juan), que comenzarán obras en julio de este año y se estarían entregando a la comunidad en noviembre de 2020.



El otro convenio, por su parte, es para la gestión y adquisición de predios (ver anexa).

Los dos principales objetivos de estos convenios, explicó Pedro Castro, gerente encargado que apoya el proyecto de intersecciones de la 80, son: mejorar la movilidad en sentido oriente-occidente y dejar adecuada la infraestructura para que por allí pase el metro ligero u otro sistema de transporte masivo.



Aclaró Castro que la EDU recibió la ingeniería de valor del proyecto y los diseños del proyecto en Fase II para llevarlos a Fase III o diseños finales. Los de San Juan y Colombia estarán entre marzo y abril, mientras que los restantes entre mayo y junio de este año.

“En los dos priorizados ya tenemos el plan de Movilidad que ya se radicó en Planeación y secretaría de Movilidad y estamos comenzando con el diseño geométrico que es planteamiento de cómo va a ser la construcción del intercambio vial y del puente y que sirve de insumo para el diseño del urbanismo”, explicó Castro.



Este plan vial arrojó que en Colombia con la 80, en una hora pico se movilizan 3.944 vehículos, de los cuales el 55 por ciento lo hacen en sentido oriente-occidente y viceversa, los cuales tendrán un flujo continuo con la construcción del intercambio vial.



Referente a especificaciones técnicas, este intercambio vial tendrá 405 metros de longitud, 5,64 metros de gálibo (es la altura efectiva o libre del puente desde el nivel de vía hasta la parte inferior de la estructura) y una calzada de 7 metros.

En cuanto a San Juan, en una hora pico, transitan aproximadamente 7.150 vehículos, de los cuales, también cerca del 55 por ciento lo hace en sentido oriente-occidente y viceversa.



Las especificaciones técnicas allí son: 436 metros de longitud, un gálibo de 13 metros y una calzada de 6,5 metros



En cuanto a costos, el gerente indicó que el intercambio vial de Colombia costará 20.206 millones de pesos, mientras que el de San Juan, 33.767 millones.



De los otros cinco, aseguró que no hay un valor estimado pues el diseño final podría variar. “Aunque los diseños que recibimos indican que los otros intercambios deben ser a nivel y no elevados, será el estudio de movilidad el que indique si esta sí es la mejor solución. Por ejemplo, es muy probable que en la 70 con la 80 se tenga que hacer un soterrado, pero se sabrá con certeza una vez se apruebe el estudio de movilidad, que ya está muy adelantado y podría ser el tercero en comenzar obra”, indicó Castro.

Cronograma

Ya comenzó la etapa de diseños geométricos, los cuales deberán estar aprobados máximo en marzo de este año. Luego, a más tardar en abril, estaría listo el urbanismo.



“Tenemos pensado hacer todos los pliegos de licitación en abril para comenzar a licitar a finales de ese mes o comienzos de mayo. Luego, entre mediados de abril y junio se llegará a la parte de contratación de obra y ya, las obras físicas comenzarían en julio y durarían aproximadamente 18 meses”, explicó Castro.



Si bien, la etapa constructiva generará afectaciones viales y trancones, desde la EDU aseguraron que no se cerrará totalmente la glorieta y no está sujeta a comenzar trabajos una vez se tengan todos los predios pues las obras comenzarán sobre área pública.

“Toda la movilidad alterna durante la ejecución de la obra está contemplada en el plan de manejo de tránsito que se radicará cuando se esté licitando la obra y se comenzarán a hacer los desvíos en el primer mes de ejecución de obra”, indicó el vocero de la EDU.La importancia de realizar estas intersecciones viales, prosiguió, es que no solamente mejorarán la movilidad en este importante corredor vial de Medellín, sino que también quedarán adecuados para cualquier sistema de transporte público que se quiera hacer, ya sea tranvía, tren ligero o trolebuses.

Sobre la obra

El corredor vial de la carrera 80 es considerado, después del metro, la segunda obra más importante que tendrá la capital antioqueña.



Este proyecto cuenta con 17 estaciones en una extensión de 13,5 kilómetros y movilizará a 238.400 pasajeros.



Todo el proyecto tiene un costo estimado de 2,25 billones de pesos, de los cuales, la alcaldía cuenta con 600.000 millones de los que 200.000 irían para la construcción de tres intercambios viales.

En Colombia y San Juan son 252 los predios afectados

Avenida carrera 80 de Medellín. Lugar de la ciudad por donde se construirá la segunda línea del tranvía Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

El interés particular no puede primar sobre en bienestar colectivo. Con esa premisa, y soportado en la Norma Nacional de Infraestructura, el propietario de un predio necesario para la obra, que no acepte la oferta de compra, será sujeto de expropiación.



En el caso de las intersecciones viales de la carrera 80, la EDU aseguró que por el momento han identificado 105 predios afectados en el de Colombia, de los que 88 serán compras totales, uno en compra parcial y 16 en compras totales de la construcción, pero parciales del lote.



En San Juan, por su parte, son 147 los predios afectados: 106 para compra total, 36 para compra parcial y 5 de compra total de la construcción y parcial del lote.



Según el cronograma de la entidad, en mayo de este año terminan con los avalúos de los predios identificados, proceso a cargo de La Lonja de Propiedad Raíz, para posteriormente pasar a la oferta de compra, que sería entre mayo y agosto. Finalmente, a más tardar en noviembre de este año todos los predios deben estar liberados.



Pedro Castro, gerente encargado que apoya el proyecto de intersecciones de la 80, indicó que el proceso de socialización con la comunidad ha sido riguroso y constante para que la comunidad esté enterada de lo que va a pasar.

“Ya hablamos con todos los propietarios de los predios priorizados en Colombia y estamos terminando con los de San Juan para tratar de hacer la menor afectación posible porque allí los predios están prácticamente montados en el área de intervención”, indicó el funcionario.



Agregó que algunos propietarios se abstuvieron de entregar la documentación requerida para la adquisición predial y cuando eso pasa, se toma la información que hay en Catastro, lo que no es lo ideal.



“La oferta comercial que se hace no es con base en el avalúo catastral, sino en el que hace La Lonja, que tiene en cuenta la condición del predio y si allí hay unidades económicas. Sin embargo, cuando la persona no acepta la oferta, se pasa al proceso de expropiación en el que según la Ley de Infraestructura, el pago se hace sobre el valor catastral”, explicó la EDU.



Aseguró la empresa que la respuesta de la comunidad, en su mayoría, ha sido positiva pues entienden la importancia y la necesidad del proyecto. Sin embargo, las principales quejas han venido por parte de los comerciantes que tienen temor de perder sus unidades económicas por la construcción del proyecto.



