Dan detalles de la caída de alias Reseco, vecino del alcalde Gutiérrez

A unos cuantos metros del apartamento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y sin que este supiera, desde hace aproximadamente ocho meses pernoctaba por allí uno de los presuntos jefes de finanzas del ‘Clan del Golfo’.



Se trataba de Juan Pablo Úsuga Torres, alias Reseco, a quien la Fiscalía considera como el reemplazo de alias Inglaterra en esta estructura criminal y quien fue abatido a finales del 2017.

Claudia Carrasquilla, directora Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación, indicó que este sujeto, capturado en un inmueble ubicado en zona céntrica del municipio de Carepa (Urabá antioqueño) el pasado viernes 4 de enero, era también el encargado de la consecución de elementos técnicos de comunicación así como el armamento de esta organización delincuencial.



“Fue después de la captura cuando en la indagatoria se identificó que este sujeto pernoctaba en la misma residencia del señor alcalde. Luego, al día siguiente, se hizo una diligencia de allanamiento en Medellín en donde se encontraron, en el cuarto útil, varios teléfonos celulares, memorias USB y computadores, que serán analizados y muy seguramente, como él era el presunto jefe financiero, podremos encontrar información sobre nóminas e integrantes de esta organización criminal”, indicó Carrasquilla.

Esta información, servirá como elemento material probatorio en contra no solo de ‘Reseco’, a quien se le imputaron los cargos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla (podría pagar entre 18 y 27 años de prisión), sino también a otros integrantes de esta estructura delincuencial.



En aproximadamente uno o dos meses, la Fiscalía podrá extraer la información en estos dispositivos y saber si hay información relevante para las investigaciones del ente de control.



“Son equipos tecnológicos que requieren un control del Juez de control de garantías quien ordena la extracción de la información y una vez se obtiene la misma, sabremos qué contienen estos dispositivos”, contó la directora especializada.



En el momento del allanamiento, en el apartamento había dos mujeres y un hombre los cuales están en proceso de identificación para tratar de establecer quiénes son y qué hacían en el inmueble.

¿Peligra el alcalde?

El alcalde aseguró que nunca se encontró con alias Reseco en la unidad residencial. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Carrasquilla indicó que el hecho que ‘Reseco’ se ocultara en el mismo conjunto residencial del alcalde Gutiérrez, más que una amenaza para el mandatario, es una estrategia de estos miembros de estructuras criminales para mimetizarse y buscar seguridad teniendo en cuenta los esquemas de seguridad fuertes, como los del alcalde, que para estas personas sería una especie de protección.



“Hemos evidenciado a través de las diferentes investigaciones que ellos (presuntos integrantes de bandas criminales) han venido utilizando esta estrategia tras la captura de alias Nicolás, quien también pernoctó en un inmueble donde residía un alto directivo de una reconocida empresa. De la misma manera cayó Nini Johana, hermana de ‘Otoniel’ en su inmueble ubicado al lado de la Cuarta Brigada. Esto nos permite inferir que esta es la estrategia que tiene el ‘Clan del Golfo’ y sus cabecillas”, precisó la directora.

Es por lo anterior que desde la entidad no se ha contemplado incrementar el esquema de seguridad de Gutiérrez, pues no han evidenciado que haya un riesgo para él, algo que el mandatario también manifestó no querer.



Para Carrasquilla, pese a que ‘Reseco’ adquirió este inmueble hace cerca de ocho meses, era poco probable que este se hubiera encontrado con el alcalde de Medellín.



“Él (‘Reseco’) sabía que lo estábamos buscando y que tenía orden de captura vigente, por lo que es lógico pensar que no iba a entrar a pie por la portería principal. Entraba en vehículos con vidrios polarizados y en horas nocturnas cuando nadie los esté viendo. Pero no hay evidencias en cuántas oportunidades él visitó el lugar. Entendiendo, además, que los conjuntos residenciales son muy grandes y con varias torres por lo que necesariamente no se tienen que conocer a todos los vecinos”, explicó Carrasquilla.



Incluso agregó, que a ella le pasó una situación similar años atrás, pues su hija estudiaba en el mismo salón de la hija de un cabecilla de una estructura criminal que la misma Carrasquilla había capturado.



El pasado domingo 6 de enero, un Juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 'Reseco' quien no se allanó a los cargos imputados.



MEDELLÍN