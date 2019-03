Mujer habría muerto porque le inyectaron un antiácido en hospital

Los hijos de Amanda de Jesús Duque Ramírez, fallecida a los 61 años de edad en Medellín, denunciaron que su muerte fue producto de un procedimiento médico erróneo: una auxiliar de enfermería del hospital Marco Fidel Suárez, de la cercana población de Bello, le inyectó, aparentemente. un antiácido de administración oral.

La mujer murió en el hospital La María, de Medellín, a donde fue remitida en grave estado desde el Marco Fidel Suárez.



Según relató Diego Alexánder Bedoya Duque, hijo de la víctima, a su mamá la llevaron el miércoles 13 de marzo al Hospital Marco Fidel Suárez para un tratamiento por alto nivel de azúcar. En varias ocasiones la habían llevado a ese centro asistencial.



"A ella se le hinchaban las piernas y allá uno la llevaba y con medicamento se las deshinchaban. La llevamos el miércoles al mediodía y a las 9 de la noche la atendieron", contó el hijo, quien añadió que para el sábado 16 de marzo determinaron que la iban a dar de alta.



"El médico dijo que tenía la presión bien, buenos signos vitales, el nivel azúcar bien, pero ella dijo que tenía agriera (acidez estomacal) -resaltó Bedoya-. Por eso, el médico le recetó un medicamento".

En ese momento, dicen los familiares, una auxiliar de enfermería entró a la habitación y le inyectó un medicamento que, al parecer, hizo que la mujer cayera desmayada de inmediato.



En el lugar estaba presente el esposo de la víctima, un hombre de 68 años de edad, quien guardó la jeringa en la cual estaba el líquido aplicado. A los pocos minutos llegaron los hijos y vieron cómo trataron de reanimarla, hasta que la trasladaron al hospital La María, de mayor complejidad.



"El médico que recibió a mi mamá estaba muy enojado, luego supimos que lo que le inyectaron fue un antiácido -afirmó el hijo-. Mi madre falleció este lunes, a las 2 de la tarde. Tuvimos que interponer una demanda en la Fiscalía y Medicina Legal hizo el levantamiento del cuerpo, porque no fue muerte natural".

El concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, afirmó que la auxiliar de enfermería le aplicó 15 centímetros del antiácido por vía intravenosa a la víctima, lo cual le causó un paro cardiorrespiratorio y, posteriormente, la muerte.



EL TIEMPO trató en varias ocasiones obtener un pronunciamiento de la gerencia del Hospital Marco Fidel Suárez sobre lo sucedido en este caso, pero no fue posible conocer una respuesta.



Se está a la espera del dictamen de Medicina Legal para saber con mayor precisión qué pudo haber ocurrido.



Este miércoles, la familia pudo sepultar los restos. "Mi mamá dejó cinco hijos y varios nietos -relató Bedoya-. Aún estamos en shock, no queremos que esto le pase a nadie más. No nos explicamos qué pasó. Ella caminaba, hablaba, sonreía... Estamos devastados".





