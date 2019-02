Incertidumbre en Caldas, Antioquia, por futuro del Palacio Municipal

Aunque el Tribunal Administrativo de Antioquia dio vía libre a la construcción de la nueva sede administrativa del municipio, defensores de patrimonio dicen que apelarán la decisión y esperan que la Casa Consistorial sea reconstruida.

La medida cautelar de urgencia, emitida por el Juzgado 21 Administrativo Oral de Medellín, que ordenaba suspender la licitación para la construcción del nuevo Centro Administrativo de Caldas, fue revocada, según informó la alcaldía de Caldas en un comunicado.



“La Administración Municipal ‘Caldas Progresa’ sigue actuando conforme a la Ley y espera continuar el proceso de licitación y adjudicación para la construcción del Centro Administrativo Municipal”, indica uno de los apartes de dicho comunicado.

De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, el auto apelado fue revocado porque no hubo argumentos suficientes que evidenciaran que los actos de la alcaldía estaban en contradicción con las normas en las que debía basarse.



Es decir, que la Casa Consistorial que fue demolida hace dos años para dar paso a la moderna edificación está ajustada a la Ley. Daniel Montero Betancur fue el magistrado ponente del caso. En el predio la Administración Municipal pretende construir dos edificios: uno para la alcaldía y su gabinete y, el segundo, para el Concejo y la Personería.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) destinará cerca de 25.000 millones de pesos para la obra. Esta es la inversión más importante hecha hasta ahora en el municipio.



Andrés Mesa, abogado e integrante del colectivo Vigías de patrimonio del valle de Aburrá, afirmó que no es cierto que se le haya dado la razón al municipio de Caldas ni a los demandantes. El procedimiento sigue. “La juez, con el acervo probatorio que tiene, debe promover una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda que es la reconstrucción de la casa Consistorial”, explicó Mesa y agregó que falta la sentencia en tercera instancia de la Juez 21.

En el 2017, el colectivo Vigías de patrimonio interpuso una acción popular en la que declaraba que la alcaldía de Caldas amenazaba los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público.



Lo anterior lo sustentaba en que el municipio no tomó las medidas suficientes para conservar la edificación. Cuando la demanda fue radicada en el Juzgado 21 Administrativo, la Casa ya había sido demolida.



“El concepto del ministerio de Cultura dice que la Casa Consistorial de Caldas es patrimonio y puede ser reconstruida. La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Concejo Departamental de Cultura de Antioquia también lo afirman y han sostenido que la edificación es un bien protegido de interés municipal”, insistió Mesa.

En el curso de las demandas, no dejó de suscitar controversia si el inmueble tenía o no la condición de Bien de Interés Cultural (BIC).



Es así como en los planes de ordenamiento territorial de Caldas del 2000 y 2010, la edificación aparecía como un Bien de Interés Cultural. Sin embargo, para la actual Administración la Casa no cumplía con esa condición.

Según el ministerio de Cultura, para que una construcción se considere BIC debe ser declarada por una autoridad competente como monumento, conjunto histórico, o área de conservación arquitectónica. En la Ley 1185 de 2008 se encuentran distintas denominaciones para definir un BIC.

El artículo 4 de la Ley dice también que al ser demolido un Bien de Interés Cultural debe ordenarse su reconstrucción de acuerdo con el diseño original. Esto es lo que esperan los demandantes.



La Casa Consistorial fue construida en 1850 y perteneció a la familia Ángel, una de las primeras que se asentó en el municipio. La edificación es conocida por su estilo Colonial, característico de los pueblos patrimoniales de Colombia.



Juan Ángel, primer gobernador Liberal de Antioquia, nombrado por Alfonso López Pumarejo en 1934, nació en la edificación en 1894. Para 1940, la familia vendió la casa a la alcaldía. En ella se encontraban las oficinas de la adnistración y concejo.

