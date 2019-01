Conductores de Metroplús en Medellín denunciaron intimidaciones

Sintraserta, sindicato de los conductores de Metroplús, denunció este martes diversos problemas de seguridad que han tenido desde la entrada en operación del sistema por la 45, en Manrique, donde se presentan dificultades para transitar por la vía exclusiva para el sistema, e intimidaciones a conductores.

Con videos que los mismos conductores han realizado muestran la serie de dificultades que tienen al transitar por esta zona, que comienza desde la estación Palos Verdes hasta Berlín (todo el tramo por la misma carrera 45) por donde tienen que convivir con motocicletas, taxis y vehículos particulares, pese a la prohibición de que transiten por las mismas. El hecho, según el sindicato, ha generado líos para los conductores cuando se presenta algún altercado en la vía con otros actores viales.



La Fundación Pascual Bravo, encargada de la operación de los buses de Metroplús, indicó que ante esta problemática se han tomado una serie de acciones, pero que se trata de un tema de movilidad y una problemática de ciudad, por lo que han hecho lo que está a su alcance.

"A los conductores se les pide que transiten con la ventana arriba. Hemos tenido encuentros con la Secretaría de Movilidad, pero esto es un tema de ciudad que hemos trabajado", indicó a EL TIEMPO Ruby Monsalve, directora de la Fundación Pascual Bravo.

Los contratos, otras denuncia

De otro lado, Sintraserta denunció presiones contractuales por parte de la Fundación Pascual Bravo para los conductores que se encuentran inscritos en el movimiento sindical.



De acuerdo con Jhon Fredy Pulgarín, vocero de Sintraserta, algunos trabajadores tienen contratos de 6 horas, mientras que otros "son premiados" con jornadas de 8 horas, que representan una diferencia de 433.000 pesos en el salario mensual. La diferencia, según Pulgarín, es que presionaron a quienes pertenecen a Sintraserta para que renuncien al mismo, y así acceder al contrato que representa más dinero.

Ante esto, Ruby Monsalve fue enfática en que no depende de este asunto, sino de la capacidad económica de la Fundación que no permite pagar a todos los trabajadores el mismo salario, por lo que tienen dos turnos diferentes. En contraste, aseguró, esto permite estudiar y trabar al mismo tiempo.



Actualmente son 140 trabajadores de 8 horas, 92 de 6 horas, 15 maniobristas (cargo superior a conductor) y 18 coordinadores.



La concejal Luz María Múnera, quien en el pasado ha realizado otras denuncias con respecto a este tema, señaló que lo que es prioritario ahora es que la operación sea manejada también por la empresa Metroplús, y que no sea tercerizado.

