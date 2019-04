‘Comercialmente Puerto Valdivia está muerto’: personero de Valdivia

La Sociedad Hidroituango no es la única que le exige recursos a EPM tras un año de la contingencia del megaproyecto.



Y es que pese a que la multilatina aseguró que ha invertido más de 100.000 millones de pesos en la atención de la contingencia, tanto el alcalde de Valdivia como el Personero insisten en que dicha inversión no se ha visto.

“Necesitamos que EPM venga y compense a las familias por las afectaciones que hicieron en Valdivia. Solo han traído pobreza y desgracia a nuestro municipio”, expresó Jonás Darío Henao, alcalde de Valdivia.



Por su parte, Didier García, personero de este municipio, aseguró que una tercera parte de Puerto Valdivia salió para no volver.



“Comercialmente, el pueblo está prácticamente muerto. La mayoría de los que viven del río están gravemente afectados en su actividad económica, a los que se le suman los que no quedaron caracterizados en el RUD (Registro Único de Damnificados) que no están recibiendo auxilios económicos”, expresó el personero.

Por eso, criticó que EPM anunciara esta cuantiosa inversión pues asegura que no se ha visto pues siguen con carencias en infraestructura educativa, en salud y en infraestructura física como el puente que se llevó el Cauca el río Cauca con la avalancha del 12 de mayo, así como la reubicación de las 73 familias que perdieron sus viviendas.



Sobre esto, EPM aseguró que ha entregado 16.684 apoyos económicos por valor de $20.361 millones, a las familias evacuadas del corregimiento de Puerto Valdivia, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, aguas abajo del proyecto.



Robinson Miranda, director ambiental, social y de sostenibilidad del proyecto hidroeléctrico Ituango, informó han logrado concertar con 46 familias la restitución de condiciones de vivienda.

La construcción no se podrá hacer hasta que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres levante la alerta roja FACEBOOK

TWITTER

“Hemos tenido altibajos pero ya estamos en el proceso de resarcir los daños que generamos”, aseguró.



En cuanto a obras, EPM informó que ya están listos los diseños, el proceso de contratación y los recursos para la construcción de los puentes peatonales de Simón Bolívar (Puerto Valdivia), Palestina y Turcó (entre Ituango y Briceño) afectados por la creciente del río Cauca.



“Es importante precisar que su construcción no se podrá hacer hasta que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) levante la alerta roja (circular 042 de 2018)”, aclaró EPM.



Esta situación, se espera que ocurra a mediados de este año cuando se logren taponar el túnel derecho de desviación y la galería auxiliar de desviación.



MEDELLÍN