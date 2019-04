Cobro predial a sitios de culto en Medellín, ¿otro clavo en la cruz?

En general, las comunidades religiosas del país acceden a beneficios tributarios, como la exención de este gravamen para sus bienes destinados a ritos u obras sociales que no generen lucro. Sin embargo, según la Arquidiócesis de Medellín, en algunas iglesias les están llegando las facturas.

Esto se explica porque el estatuto tributario anterior las cobijaba con tal beneficio hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero en noviembre del 2017 fue aprobado el Acuerdo Municipal 066 que regula las nuevas normas impositivas de la ciudad.



Entre ellas, las exenciones a las comunidades religiosas hasta el 31 de diciembre del 2023. Desde entonces, para acceder al ‘perdón’ debían actualizar el estatus de sus inmuebles hasta antes del último día hábil de febrero del 2018.



El problema es que de los 379 predios registrados en la base de datos catastral como iglesias o seminarios, alrededor de 100 no hicieron la actualización, por lo que el primer trimestre de este año les cobraron.

Muchos líderes religiosos justificaron su omisión en que creían que era suficiente con haber presentado la documentación una vez.



“Es muy importante recordarles a los cultos religiosos de la ciudad que, en vista de que no tenemos la posibilidad o la estructura para verificar uno por uno el cumplimiento de las condiciones de 1,4 millones de predios que facturan, acudimos a los plazos de vencimiento que tiene la norma. Esto es un tema de corresponsabilidad: el contribuyente debe contarnos que el predio tiene ciertas características”, señaló el subsecretario de Ingresos del Municipio, Daniel Escobar.



Agregó que, de hecho, muchas iglesias hicieron el trámite dentro del plazo, aun cuando venían con esos beneficios históricamente. Además, anotó que a su oficina le ha tocado hacer pedagogía para explicar sus razones.



Según Escobar, la mayoría de cobros se da porque al verificar metódicamente se observa que el predio está a nombre de un tercero, o no hay claridad acerca de si el espacio está destinado a un culto, o si, por el contrario, es un espacio que genera réditos económicos.



“Estamos concertando con ellos, revisando y aclarándoles que si las condiciones que tiene el bien inmueble corresponde a las que la ley le otorga la exención no deberán pagar, pero si no es así deberán cancelar el impuesto, porque hemos encontrado tiendas o comercios en bienes declarados como sitios de culto, y eso no es lo que pretende la norma”, señaló el funcionario.

Varios representantes de la iglesia católica en Medellín están preocupados por los cobros prediales. Foto: Esneyder Gutiérrez

El sacerdote Juan Diego Ruiz, miembro de la delegación jurídica de la Arquidiócesis de Medellín, recordó que este Víacrucis no es nuevo.



“Tuvimos una época en la que comentaron que nos iban a empezar a cobrar por los salones parroquiales, que por lo general usamos para dar la catequesis. Entonces, algunas parroquias en El Picacho debieron pagar 3 o 4 millones de pesos en predial y hubo otras a las que les ha llegado un cobro trimestral por 10 millones de pesos”, indicó.



Y no es tampoco algo exclusivo de la capital antioqueña. Esto se ha repetido en varios municipios del valle de Aburrá, a pesar de que las gabelas a las que tienen derecho son de cumplimiento en todo el país.

“Íbamos a solicitar, por ejemplo, una exención temporal de predial o la permanente (que se denomina ‘prohibido gravamen’) y nos decían que eran ellos los que decidían si lo aceptaban o no”, se quejó.



De acuerdo con Ruiz, la dueña de los bienes católicos no es la Iglesia, sino las comunidades, porque las parroquias, por ejemplo, se hacen a punta de trabajos comunales, convites, ventas de empanadas o donaciones y, en últimas, la feligresía es la que resulta pagando estos impuestos.



Además, agregó que la mayoría de las parroquias viven del día a día, siendo escasas las boyantes por tener locales que pueden arrendar o corresponder a barrios pudientes.

“Cuando aparece una anormalidad de estas, cambia la vida de las parroquias porque se llega al punto de cerrar ayudas sociales para poder pagar el predial. En Manrique, una parroquia tuvo que dejar de habilitar su comedor para alimentar 100 niños porque a una administración le dio por cobrar impuesto predial al comedor de los muchachitos. Hay salones donde se reúnen las señoras de la tercera edad a hacer su gimnasia o sus actividades, y si el Municipio viene a cobrar predial por eso toca cerrarlo”, afirmó.



El asunto suscitó la creación de una comisión accidental en el Concejo de Medellín y existe la propuesta de solicitar que el límite del último día hábil de febrero para solicitar un beneficio tributario sea eliminado debido a que “no es consistente con el cobro del impuesto predial a lo largo del año”, según el sacerdote.



Escobar informó que están revisando con los líderes religiosos la forma de que se ajusten los tiempos para que las comunidades puedan acreditar nuevamente la condición de los lugares de culto o de obra social.



Pero, advirtió, que los que se hacen pasar por sitios de estos sin serlo van a enfrentar la estructura administrativa para efectos de hacer exigible el pago del impuesto predial.



CRISTIAN FELIPE ÁLAVERZ BALBIN

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN.