Capturan a presuntos responsables de asesinar a profesor extranjero 

Tres personas, un hombre y dos mujeres, fueron capturadas en las últimas horas como presuntas responsables del secuestro, el hurto y el asesinato de Ramazan Gencay, profesor turco-canadiense que llegó a Medellín invitado a un evento académico y fue encontrado sin vida el 24 de diciembre de 2018, tras casi 20 días desaparecido.

Las detenciones se dieron en acciones conjuntas entre la Policía, la Fiscalía y el Ejército, que se llevaron a cabo en Medellín y Yarumal (Norte de Antioquia) y fueron producto de varias labores de inteligencia e investigaciones que permitieron determinar que estos serían los responsables del hecho.



Al parecer, según las autoridades, las dos mujeres tienen 26 y 29 años de edad y el hombre, 41. Todos fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir con fines de secuestro y hurto agravado.



"Se determinó que esta persona (el profesor turco), durante el día de la desaparición, había contactado a una mujer a través de una red social llamada Tinder, buscando algunos servicios. En ese sentido, esta persona que fue contactada forma parte de una estructura criminal dedicada a contactar personas que buscan servicios sexuales y luego les aplican drogas ‘benzodiancepinas’ y en este caso particular ‘loracepan’", manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario añadió que estas sustancias le ocasionaron una sobredosis al profesor, lo que le habría causado la muerte. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, le suministraron las drogas para poder hurtarle sus pertenencias y hacer uso de las tarjetas de crédito, las cuales fueron vaciadas en los días de desaparición del docente.



Por este caso, añadió Gutiérrez, falta aún una captura y el hombre detenido sería el líder de la estructura delincuencial que se dedica a este tipo de delitos en la zona rosa de la ciudad.

"Quiero hacer un llamado a las personas que vienen a nuestra ciudad. Quiero hacer un llamado para estar muy pendientes al hacer uso de estas redes sociales, son trampas mortales. Es un caso triste, duro, dramático, pero la alerta es esa", dijo el alcalde.



También contó que estos casos son comunes, no siempre terminan con la muerte, pero que muchos extranjeros no denuncian por temor a que sus familias se enteren de que estaban en busca de servicios sexuales, algo que en varias ocasiones sucede.



Finalmente, Gutiérrez aclaró que esta estructura no tiene relación con la muerte del profesor universitario paisa, que fue encontrado muerto el 31 de diciembre de 2018, un día después de haber sido visto por última vez departiendo con unas mujeres que conoció en un local comercial.



