Bajan los homicidios en Antioquia y suben en Medellín

“Muchos de nosotros hemos recibido una llamada suya, con promesas esperanzadoras, condolencias, compromiso en las investigaciones y mensajes que finalmente no se respaldan con hechos (…) Nosotros no olvidamos su llamada, ni sus promesas. No olvidamos sus publicaciones en Twitter, ni mucho menos a nuestros seres queridos”.



Estos son apartes de una carta enviada al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por un grupo de familiares y amigos de algunos de los asesinados en la ciudad en el último año. En la misiva, no solo expresan el temor por el incremento en los homicidios en la ciudad, sino que también criticaron la falta de resultados en el esclarecimiento de las muertes violentas.

De acuerdo con lo que dicen los emisores, entre los que están integrantes de colectivos que le hacen veeduría a la ciudad, como #NoCopio, la mayoría de las investigaciones de estos homicidios no han avanzado y el porcentaje de impunidad en casos de homicidio es del 76 por ciento aproximadamente.



Las cifras tampoco le favorecen a la administración de Gutiérrez. Datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) indican que con corte al 17 de febrero, en la ciudad van 86 homicidios. Es como si en promedio asesinaran casi dos personas por día.



En comparación con el mismo periodo de tiempo del 2018, son seis casos más que representan un incremento del 7,5 por ciento.



Sin embargo, para las familias y amigos de quienes fallecieron, la situación no debe verse con de una manera fría como lo son los números. “Nuestros seres queridos no son ni una cifra ni un indicador. Son niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, padres, madres, artistas, deportistas, estudiantes o líderes sociales que la ciudad y el mundo perdieron”, indica el escrito.

Antioquia, con mejores indicadores

Por su parte, el Séptima División del Ejército Nacional resaltó que gracias a las diversas operaciones militares en contra Grupos Armados Organizados (GAO), se ha logrado disminuir la cifra de homicidios en Antioquia, en especial en subregiones como el Bajo Cauca.



Allí, los asesinatos pasaron de 55 a 43 en este periodo de tiempo lo que se traduce en una reducción del 21,8 por ciento; en el Magdalena medio la disminución es del 40 por ciento con 6 casos contra 10 del año pasado; el Nordeste, por su parte, presenta una caída del 48,1 por ciento en homicidios pasando de 27 a 14 casos, mientras que en el Norte van 17 muertes violentas contra 35 del año pasado, siendo un 52 por ciento menos.



El Occidente tiene un 5,9 por ciento de disminución (16 casos versus 17 del 2018). Y el Urabá está en ceros, con 39 reportes.

En conjunto, Antioquia reporta 312 asesinatos en lo que va del año, un 10,3 por ciento de los registrados en el mismo periodo de tiempo del año pasado, que reportó 348 casos.



“Este significativo avance ha sido posible también gracias a las capturas de 378 integrantes de grupos armados organizados como el ‘Clan del Golfo’, los ‘Caparrapos’, Eln, residual y delincuencia común. De igual manera la incautación de 111 armas de fuego, cerca de diez mil unidades de munición de diferentes calibres. Así mismo la neutralización de 17 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y la incautación de cerca de 300 kilos de droga”, expresó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.



Agregó el uniformado, que en las nueve subregiones del Departamento hay desplegados 14.000 soldados quienes realizan operaciones militares de manera sostenida.



