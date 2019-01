Autorizaciones quirúrgicas, el martirio de los pacientes

Aunque algunos pacientes requieren intervenciones quirúrgicas de carácter urgente, debido a la gravedad de sus padecimientos, el sistema de salud muchas veces tarda en cumplirles con los tiempos requeridos para su realización.

Este es el caso de Marta Nelly Cardona, habitante del municipio de Bello. A ella le diagnosticaron cáncer de tiroides desde mayo del año pasado. Luego de hacer todos los trámites requeridos, el sistema de salud programó su intervención quirúrgica para junio de ese mismo año en la clínica Fundadores. Sin embargo, la EPS Coomeva, entidad a la que está afiliada la paciente, le aplazó la intervención.



Marta Nelly, de 54 años, interpuso una acción de tutela contra la EPS debido a la tardanza del procedimiento. De acuerdo con su padecimiento, la realización de la operación demandaba la urgencia de la misma.



Sin embargo, Coomeva impugnó la demanda. Entonces, el proceso, de nuevo, se atraso. “El fallo resultó a mi favor, pero la entidad no siguió con lo estipulado, por lo que tuvimos que interponer dos desacatos y una serie de quejas escritas y verbales ante la Supertintendencia de Salud”, dijo Cardona.

Los síntomas siguen aumentando, siento una desmejora en mi salud. El pasado viernes 11 de enero me hicieron otro examen en el que aparentemente se ve que el tumor rodea toda la tráquea

Pese a las acciones adelantada por ella y su familia, y a que la EPS se comprometió a acelerar el proceso desde diciembre, la intervención apenas fue programada para el próximo 11 de febrero en la clínica Medellín.



Además, Cardona aseguró que los resultados de los exámenes médicos que le fueron realizados en las últimas semanas demuestran un avance crítico de su condición.

“Los síntomas siguen aumentando, siento una desmejora en mi salud. El pasado viernes 11 de enero me hicieron otro examen en el que aparentemente se ve que el tumor rodea toda la tráquea ”, agregó.



La Personería de Bello emitió un comunicado en el que rechaza la conducta omisiva de la entidad de salud. Alejandro Lema, personero, contó que el tipo de cáncer que padece Marta Nelly genera un alto riesgo en su salud, dado que las posibilidades de que haga metástasis son bastante altas si no se trata a tiempo.



“Nosotros desde la Personería elaboramos una acción de tutela y gracias a esto la EPS le hizo los exámenes previos a la cirugía. Pero el procedimiento quirúrgico sigue en proceso, pese a que el parte médico indica que la enfermedad está a poco de llegar a un punto de no retorno”, indicó el funcionario.

Siempre nos decían que no contaban con los recursos para operar a mi hijo. Hicimos todo lo necesario para acelerar el tiempo de espera

La institución también generó canales de comunicación con la EPS y, gracias a esto, según el personero, la directora regional de la entidad de salud ha estado en contacto permanente tanto con la paciente como con la Personería, pero que el tiempo sigue corriendo en contra de la salud de Marta Nelly Cardona.



Según Lema, después de que la Personería hizo público el comunicado a favor de la paciente, lo que espera del caso, en primera medida, es que le cumplan a Marta Nelly con el procedimiento lo más pronto posible debido al riesgo que corre su vida.



Otro caso de retraso en el cumplimiento oportuno de procedimientos médicos por parte de esa entidad de salud es el de Miguel Ángel Restrepo, un menor de 8 meses que ingresó a la IPS Universitaria de Medellín debido a una obstrucción en la uretra a causa de una infección urinaria cuando apenas tenía 4 meses de edad.



Aunque el menor fue dado de alta en las últimas semanas, pasó más de tres meses internado esperando la autorización de la intervención. La clínica en la que estuvo no contaba con los equipos técnicos y profesionales para realizar la citoscopia requerida.

A pesar de las acciones legales adelantadas por la familia de Miguel Ángel, la EPS autorizó la cirugía para el próximo 11 de febrero. Yennifer Quejada, madre de Miguel Ángel, explicó que durante todo el proceso que vivió con su hijo, la entidad solo le pedía paciencia ante la situación.



Adicionalmente, durante el tiempo de hospitalización el menor contrajo bronquitis y conjuntivitis durante el tiempo que estuvo en el lugar.



“Siempre nos decían que no contaban con los recursos para operar a mi hijo. Hicimos todo lo necesario para acelerar el tiempo de espera. Aunque programaron la cirugía, la situación no está resuelta del todo”, comentó la mamá del menor.



Juan Miguel Álvarez, de 8 años de edad, ingresó a cirugía el pasado miércoles a causa de la formación de un quiste en el tabique. Aunque la operación resultó exitosa, la espera para su autorización tardó más de tres meses pese a la prioridad requerida. El menor también está afiliado al sistema general de seguridad social en salud a través de la EPS Coomeva.



El crecimiento del tumor ocasionó que el globo ocular izquierdo del menor se desplazara unos milímetros. Además, el especialista que seguía el caso aseguró que las estructuras cerebrales estaban comprometidas, por lo que el procedimiento era necesario de forma urgente, según Yolima Álvarez, prima de Juan Miguel.

El caso del pequeño de 8 años también tiene una particularidad, la formación del tumor fue ocasionada por el constante llanto que le generó la muerte de su madre, quien sufría de un cáncer pulmonar.



Según cuenta Yolima, la muerte de su familiar también hizo parte de la negligencia de la misma EPS, pues el cáncer fue descubierto en junio y la cita médica le fue programada para octubre. El deceso ocurrió el 19 de septiembre.



“Nos hemos encargado de acompañar al papá en el proceso de recuperación de Juan Miguel. Estamos felices porque por fin lo operaron, pero sabemos que el niño no puede recuperar el tiempo perdido”, manifestó su prima.



La EPS Coomeva S.A le contó a EL TIEMPO que los tres casos estaban en constante seguimiento por la entidad y que esta hizo lo posible por acelerar los requerimientos. Aseguraron que tanto los procedimientos de de Marta Nelly como el de Miguel Ángel serán cumplidos según lo acordado.

Pero no dieron mayores detalles acerca de las acciones legales adelantadas contra ellos, como entidad de salud.



Carolina Ruiz

Para EL TIEMPO@carorure